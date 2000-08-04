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Раздел: Мир  
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Стрельба в Канаде: четверо погибших

Стрельба в Канаде: четверо погибшихНа место уже прибыли полицейские и спасатели.

Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады, сообщает в пятницу местное полицейское управление.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Инцидент привел к гибели четырех человек", – говорится в сообщении местной полиции.

Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. Стражи порядка рекомендуют местным жителям не выходить на улицу и оставаться в помещениях.

"Людям рекомендуется избегать района происшествия и ради своей безопасности оставаться дома с закрытыми дверями ", – отмечают в полиции.

На место уже прибыли полицейские и спасатели, а также кареты скорой помощи.

В настоящий момент полицейская операция продолжается.

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О других деталях происшествия не сообщается.
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 Теги: Канада, стрельба

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Сегодня, 16:31 » Автор: Ирина Шевченко
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