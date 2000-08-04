В Новой Зеландии владелец отеля снимал на видео женщин в душе

Скрытые камеры были спрятаны в бутылках с шампунем. Мужчина заменял бутылки, а снятое видео публиковал в интернете.



Хозяин отеля в Новой Зеландии спрятал камеры в душе и снимал женщин, когда они мылись. Затем он публиковал эти видео на порносайте и подробно их описывал, передает интернет-издание



Мужчина, который снимал женщин - владелец мини-отеля в Новой Зеландии. Благодаря этому он имел доступ к каждой комнате, поэтому мог прятать камеры заранее. Тайником для них служили бутылки для шампуня.



Мужчина включал камеры пультом дистанционного управления. Ночью он заменял бутылки, загружал видео на компьютер и публиковал ролики на порносайте.



Всего он сделал 219 скрытых записей в период с декабря 2017 по февраль 2018. Некоторые из них мужчина опубликовал на порнографическом сайте с детальным описанием о женщинах.



Большинство пострадавших - 30-летние женщины. Камеры снимали их от плеч до колен, однако лицо также часто попадали в кадр.



Читайте также: Владелец отеля в Трускавце запретил россиянам поселяться в его гостиннице



Женщины останавливались в отеле на разные сроки - от одной ночи до двух недель. О том, что их снимали, женщинам сообщила полиция. В заявлении они сказали, что шокированы и унижены действиями мужчины. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Хозяин отеля в Новой Зеландии спрятал камеры в душе и снимал женщин, когда они мылись. Затем он публиковал эти видео на порносайте и подробно их описывал, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Мужчина, который снимал женщин - владелец мини-отеля в Новой Зеландии. Благодаря этому он имел доступ к каждой комнате, поэтому мог прятать камеры заранее. Тайником для них служили бутылки для шампуня.Мужчина включал камеры пультом дистанционного управления. Ночью он заменял бутылки, загружал видео на компьютер и публиковал ролики на порносайте.Всего он сделал 219 скрытых записей в период с декабря 2017 по февраль 2018. Некоторые из них мужчина опубликовал на порнографическом сайте с детальным описанием о женщинах.Большинство пострадавших - 30-летние женщины. Камеры снимали их от плеч до колен, однако лицо также часто попадали в кадр.Женщины останавливались в отеле на разные сроки - от одной ночи до двух недель. О том, что их снимали, женщинам сообщила полиция. В заявлении они сказали, что шокированы и унижены действиями мужчины.



