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Раздел: Мир  
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Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших

Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших Инцидент произошел в городе Ипатинга.

В результате взрыва на заводе в бразильском городе Ипатинга пострадали около 30 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

По данным местного телеканала, рабочие фабрики были эвакуированы.

Как уточняется, пострадавших госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.

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Причины взрыва и степень разрушений пока не выяснены.
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 Теги: Бразилия, завод, взрыв

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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