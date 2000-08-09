Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших

Инцидент произошел в городе Ипатинга.



В результате взрыва на заводе в бразильском городе Ипатинга пострадали около 30 человек, сообщает



По данным местного телеканала, рабочие фабрики были эвакуированы.



Как уточняется, пострадавших госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.



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Причины взрыва и степень разрушений пока не выяснены. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате взрыва на заводе в бразильском городе Ипатинга пострадали около 30 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua По данным местного телеканала, рабочие фабрики были эвакуированы.Как уточняется, пострадавших госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.Причины взрыва и степень разрушений пока не выяснены.



