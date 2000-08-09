Раздел: Мир
Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших
Инцидент произошел в городе Ипатинга.
В результате взрыва на заводе в бразильском городе Ипатинга пострадали около 30 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
По данным местного телеканала, рабочие фабрики были эвакуированы.
Как уточняется, пострадавших госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.
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Причины взрыва и степень разрушений пока не выяснены.
В результате взрыва на заводе в бразильском городе Ипатинга пострадали около 30 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
По данным местного телеканала, рабочие фабрики были эвакуированы.
Как уточняется, пострадавших госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.
Читайте также: В Германии разрешили игры с нацистской символикой
Причины взрыва и степень разрушений пока не выяснены.
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