Раздел: Мир
Студенты из Китая обеспокоили госдепартамент США
В госдепе опасаются, что такие студенты могут заниматься шпионажем.
Власти США выражают свое беспокойство из-за китайских студентов, некоторые из которых могут присваивать технологии и ценную информацию. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"Множество студентов из Китая получают образование в США, у нас налажены связи в этой сфере с правительством Китая, - заявила она. - Есть опасения, что некоторые могут приехать в США и попытаться забрать наши технологии и информацию домой по причинам, которые вызывают обеспокоенность у правительства США".
Таким образом Науэрт ответила на просьбу прокомментировать статью, опубликованную в среду в газете Politico, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп якобы назвал шпионами большинство китайских студентов, получающих образование в Америке.
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При этом Науэрт отметила, что не читала статью и не может подробнее рассуждать на эту тему.
Власти США выражают свое беспокойство из-за китайских студентов, некоторые из которых могут присваивать технологии и ценную информацию. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"Множество студентов из Китая получают образование в США, у нас налажены связи в этой сфере с правительством Китая, - заявила она. - Есть опасения, что некоторые могут приехать в США и попытаться забрать наши технологии и информацию домой по причинам, которые вызывают обеспокоенность у правительства США".
Таким образом Науэрт ответила на просьбу прокомментировать статью, опубликованную в среду в газете Politico, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп якобы назвал шпионами большинство китайских студентов, получающих образование в Америке.
Читайте также: Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших
При этом Науэрт отметила, что не читала статью и не может подробнее рассуждать на эту тему.
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