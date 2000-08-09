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Раздел: Мир  
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Студенты из Китая обеспокоили госдепартамент США

Студенты из Китая обеспокоили госдепартамент США В госдепе опасаются, что такие студенты могут заниматься шпионажем.

Власти США выражают свое беспокойство из-за китайских студентов, некоторые из которых могут присваивать технологии и ценную информацию. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

"Множество студентов из Китая получают образование в США, у нас налажены связи в этой сфере с правительством Китая, - заявила она. - Есть опасения, что некоторые могут приехать в США и попытаться забрать наши технологии и информацию домой по причинам, которые вызывают обеспокоенность у правительства США".

Таким образом Науэрт ответила на просьбу прокомментировать статью, опубликованную в среду в газете Politico, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп якобы назвал шпионами большинство китайских студентов, получающих образование в Америке.

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При этом Науэрт отметила, что не читала статью и не может подробнее рассуждать на эту тему.
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 Теги: США, студенты

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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