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Раздел: Мир  
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Торговая война продолжается: Турция готовит ответные меры

Торговая война продолжается: Турция готовит ответные меры В МИД Турции заявили, что готовят достойный ответ США.

Турция готовится ответить на новые пошлины Соединенных Штатов Америки (США) на сталь и алюминий, которые распорядился ввести Дональд Трамп. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хами Аской, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, в заявлении говорится, что решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы на турецкие сталь и алюминий "не может ассоциироваться с серьезностью, которую ожидают от государства".

"Все шаги, предпринятые против Турции, как и прежде, получат достойный ответ", - заявили в МИД.

По словам Аскоя, решение Трампа полностью игнорирует правила Всемирной торговой организации (ВТО). Также пресс-секретарь отметил, что Соединенные Штаты не смогут добиться каких-либо результатов с помощью санкций и давления.

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"Это только навредит нашему альянсу, который формировался с трудом", - подчеркнул Аской.
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 Теги: Турция, США, пошлины

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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