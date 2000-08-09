Раздел: Мир
Торговая война продолжается: Турция готовит ответные меры
В МИД Турции заявили, что готовят достойный ответ США.
Турция готовится ответить на новые пошлины Соединенных Штатов Америки (США) на сталь и алюминий, которые распорядился ввести Дональд Трамп. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хами Аской, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, в заявлении говорится, что решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы на турецкие сталь и алюминий "не может ассоциироваться с серьезностью, которую ожидают от государства".
"Все шаги, предпринятые против Турции, как и прежде, получат достойный ответ", - заявили в МИД.
По словам Аскоя, решение Трампа полностью игнорирует правила Всемирной торговой организации (ВТО). Также пресс-секретарь отметил, что Соединенные Штаты не смогут добиться каких-либо результатов с помощью санкций и давления.
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"Это только навредит нашему альянсу, который формировался с трудом", - подчеркнул Аской.
Турция готовится ответить на новые пошлины Соединенных Штатов Америки (США) на сталь и алюминий, которые распорядился ввести Дональд Трамп. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хами Аской, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, в заявлении говорится, что решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы на турецкие сталь и алюминий "не может ассоциироваться с серьезностью, которую ожидают от государства".
"Все шаги, предпринятые против Турции, как и прежде, получат достойный ответ", - заявили в МИД.
По словам Аскоя, решение Трампа полностью игнорирует правила Всемирной торговой организации (ВТО). Также пресс-секретарь отметил, что Соединенные Штаты не смогут добиться каких-либо результатов с помощью санкций и давления.
Читайте также: Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших
"Это только навредит нашему альянсу, который формировался с трудом", - подчеркнул Аской.
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