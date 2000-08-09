Раздел: Мир
В Лос-Анджелесе объявили массовую эвакуацию из-за пожаров
На помощь прибыли пожарные из других стран.
Калифорния продолжает бороться с самыми масштабными пожарами в истории штата. Ветры доносят дым от пожаров вплоть до Нью-Йорка за 5 тысяч километров на восток, а спасатели эвакуируют десятки тысяч людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Только в Лос-Анджелесе правительство приказало эвакуировать более 20 тысяч жителей. "Это – ночной кошмар, это настолько жутко! Я хочу, чтобы это все кончилось. Никогда не представляла, что все вокруг будет гореть", - признается местная жительница Энн Сперлайн. В тушении задействованы около 14 тысяч спасателей, а также военных, волонтеров, пожарных из Австралии и Новой Зеландии", - рассказал пожарный Дерек Готорн.
"Помогают им десятки единиц техники – бульдозеры и авиация. С самолетов сбрасывают специальное розовое вещество, которое не дает огню распространяться. "Мы используем бульдозеры там, где необходимо. В других районах применили воздушные судна. В целом мы стараемся объединять экипажи в одну линию, чтобы создать оборону", - добавил пожарный.
Десятки тысяч эвакуированных, сожжённые дома и сотни тысяч гектаров леса - в огне. Калифорния продолжает бороться с самыми масштабными пожарами в истории штата.
Читайте также: Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших
Привлекли к ликвидации огня даже заключенных – свыше тысячи арестантов работают на добровольной основе, им платят по 2 доллара в день и еще доллар за каждый час работы. "Это значимый пожар. Задействовано множество ресурсов, чтобы его побороть. Однако, если смотреть на это позитивно, то все работают сплоченно. Приятно видеть, что все службы объединились ради общей цели", - рассказал австралийский пожарный Роб Гор.
Калифорния продолжает бороться с самыми масштабными пожарами в истории штата. Ветры доносят дым от пожаров вплоть до Нью-Йорка за 5 тысяч километров на восток, а спасатели эвакуируют десятки тысяч людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Только в Лос-Анджелесе правительство приказало эвакуировать более 20 тысяч жителей. "Это – ночной кошмар, это настолько жутко! Я хочу, чтобы это все кончилось. Никогда не представляла, что все вокруг будет гореть", - признается местная жительница Энн Сперлайн. В тушении задействованы около 14 тысяч спасателей, а также военных, волонтеров, пожарных из Австралии и Новой Зеландии", - рассказал пожарный Дерек Готорн.
"Помогают им десятки единиц техники – бульдозеры и авиация. С самолетов сбрасывают специальное розовое вещество, которое не дает огню распространяться. "Мы используем бульдозеры там, где необходимо. В других районах применили воздушные судна. В целом мы стараемся объединять экипажи в одну линию, чтобы создать оборону", - добавил пожарный.
Десятки тысяч эвакуированных, сожжённые дома и сотни тысяч гектаров леса - в огне. Калифорния продолжает бороться с самыми масштабными пожарами в истории штата.
Читайте также: Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших
Привлекли к ликвидации огня даже заключенных – свыше тысячи арестантов работают на добровольной основе, им платят по 2 доллара в день и еще доллар за каждый час работы. "Это значимый пожар. Задействовано множество ресурсов, чтобы его побороть. Однако, если смотреть на это позитивно, то все работают сплоченно. Приятно видеть, что все службы объединились ради общей цели", - рассказал австралийский пожарный Роб Гор.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
227
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
- Почему жители Грузии не ненавидят россиян
- В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
- Американские санкции: предварительные «ласки»
- Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазин
Оставьте свой комментарий