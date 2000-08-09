» » В Лос-Анджелесе объявили массовую эвакуацию из-за пожаров
Раздел: Мир  
0

В Лос-Анджелесе объявили массовую эвакуацию из-за пожаров

В Лос-Анджелесе объявили массовую эвакуацию из-за пожаров На помощь прибыли пожарные из других стран.

Калифорния продолжает бороться с самыми масштабными пожарами в истории штата. Ветры доносят дым от пожаров вплоть до Нью-Йорка за 5 тысяч километров на восток, а спасатели эвакуируют десятки тысяч людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Только в Лос-Анджелесе правительство приказало эвакуировать более 20 тысяч жителей. "Это – ночной кошмар, это настолько жутко! Я хочу, чтобы это все кончилось. Никогда не представляла, что все вокруг будет гореть", - признается местная жительница Энн Сперлайн. В тушении задействованы около 14 тысяч спасателей, а также военных, волонтеров, пожарных из Австралии и Новой Зеландии", - рассказал пожарный Дерек Готорн.

"Помогают им десятки единиц техники – бульдозеры и авиация. С самолетов сбрасывают специальное розовое вещество, которое не дает огню распространяться. "Мы используем бульдозеры там, где необходимо. В других районах применили воздушные судна. В целом мы стараемся объединять экипажи в одну линию, чтобы создать оборону", - добавил пожарный.

Десятки тысяч эвакуированных, сожжённые дома и сотни тысяч гектаров леса - в огне. Калифорния продолжает бороться с самыми масштабными пожарами в истории штата.

Читайте также: Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших

Привлекли к ликвидации огня даже заключенных – свыше тысячи арестантов работают на добровольной основе, им платят по 2 доллара в день и еще доллар за каждый час работы. "Это значимый пожар. Задействовано множество ресурсов, чтобы его побороть. Однако, если смотреть на это позитивно, то все работают сплоченно. Приятно видеть, что все службы объединились ради общей цели", - рассказал австралийский пожарный Роб Гор.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Калифорния, пожары

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     227
     0

Похожие новости по теме

В Калифорнии эвакуировали более 20 тысяч человек В Калифорнии эвакуировали более 20 тысяч человек

На Южную Калифорнию надвигаются сильные ливни.

Чили охвачена масштабными лесными пожарами Чили охвачена масштабными лесными пожарами

Огонь распространился на площади около 200 тысяч гектаров, примерно 7 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

Калифорния снова в огне: горит несколько сотен гектаров леса Калифорния снова в огне: горит несколько сотен гектаров леса

Жителей 300 домов в американского штате Калифорния эвакуировали из-за лесных пожаров.

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют жителей еще одной провинции В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют жителей еще одной провинции

Пожар уже распространился на 29 тысяч гектаров.

В штате Вашингтон ввели ЧС из-за лесных пожаров В штате Вашингтон ввели ЧС из-за лесных пожаров

Барак Обама сегодня ввел режим чрезвычайного положения в штате Вашингтон.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх