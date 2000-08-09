Раздел: Мир
В Афганистане отразили крупную атаку "Талибана"
Среди сотрудников полиции и военнослужащих есть жертвы.
В пятницу бойцы «Талибана» штурмовали провинциальную столицу в Афганистане, обменявшись огнем с силами безопасности и, как сообщается, оставили несколько погибших, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Восставшие вторглись в юго-восточный город Газни ночью, предположительно скрываясь внутри домов, прежде чем начать дерзкую атаку в ранние утренние часы. Город стратегически расположен вдоль главного маршрута между южным Афганистаном и столицей страны, Кабулом.
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Баз Мохаммад Хемат (Baz Mohammad Hemat), администратор городской больницы, сообщил, что по меньшей мере 14 полицейских были убиты, а 20 военнослужащих были ранены до того, как боевики были отброшены назад.
В пятницу бойцы «Талибана» штурмовали провинциальную столицу в Афганистане, обменявшись огнем с силами безопасности и, как сообщается, оставили несколько погибших, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Восставшие вторглись в юго-восточный город Газни ночью, предположительно скрываясь внутри домов, прежде чем начать дерзкую атаку в ранние утренние часы. Город стратегически расположен вдоль главного маршрута между южным Афганистаном и столицей страны, Кабулом.
Читайте также: Студенты из Китая обеспокоили госдепартамент США
Баз Мохаммад Хемат (Baz Mohammad Hemat), администратор городской больницы, сообщил, что по меньшей мере 14 полицейских были убиты, а 20 военнослужащих были ранены до того, как боевики были отброшены назад.
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