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Раздел: Мир  
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В Афганистане отразили крупную атаку "Талибана"

В Афганистане отразили крупную атаку "Талибана" Среди сотрудников полиции и военнослужащих есть жертвы.

В пятницу бойцы «Талибана» штурмовали провинциальную столицу в Афганистане, обменявшись огнем с силами безопасности и, как сообщается, оставили несколько погибших, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Восставшие вторглись в юго-восточный город Газни ночью, предположительно скрываясь внутри домов, прежде чем начать дерзкую атаку в ранние утренние часы. Город стратегически расположен вдоль главного маршрута между южным Афганистаном и столицей страны, Кабулом.

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Баз Мохаммад Хемат (Baz Mohammad Hemat), администратор городской больницы, сообщил, что по меньшей мере 14 полицейских были убиты, а 20 военнослужащих были ранены до того, как боевики были отброшены назад.
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 Теги: Талибы, Афганистан

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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