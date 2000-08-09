На горе Эльбрус во время восхождения умер альпинист

В группе было четыре альпиниста из Австрии.



Трагический инцидент произошел в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, передает



На горе Эльбрус во время восхождения умер альпинистр из Австрии. Спасатели транспортируют его тело. Об этом сообщает МЧС России в субботу, 11 августа.



"В 05:20 поступила предварительная информация о том, что на Эльбрусе в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из четырех человек у одного из членов группы произошла остановка сердца", – говорится в сообщении.



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На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Они встретились с группой и уже спускают тело умершего альпиниста. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Трагический инцидент произошел в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент На горе Эльбрус во время восхождения умер альпинистр из Австрии. Спасатели транспортируют его тело. Об этом сообщает МЧС России в субботу, 11 августа."В 05:20 поступила предварительная информация о том, что на Эльбрусе в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из четырех человек у одного из членов группы произошла остановка сердца", – говорится в сообщении.На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Они встретились с группой и уже спускают тело умершего альпиниста.



