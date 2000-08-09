Раздел: Мир
На горе Эльбрус во время восхождения умер альпинист
В группе было четыре альпиниста из Австрии.
Трагический инцидент произошел в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На горе Эльбрус во время восхождения умер альпинистр из Австрии. Спасатели транспортируют его тело. Об этом сообщает МЧС России в субботу, 11 августа.
"В 05:20 поступила предварительная информация о том, что на Эльбрусе в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из четырех человек у одного из членов группы произошла остановка сердца", – говорится в сообщении.
Читайте также: На Эльбрусе таинственно погиб альпинист из Москвы
На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Они встретились с группой и уже спускают тело умершего альпиниста.
Трагический инцидент произошел в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На горе Эльбрус во время восхождения умер альпинистр из Австрии. Спасатели транспортируют его тело. Об этом сообщает МЧС России в субботу, 11 августа.
"В 05:20 поступила предварительная информация о том, что на Эльбрусе в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из четырех человек у одного из членов группы произошла остановка сердца", – говорится в сообщении.
Читайте также: На Эльбрусе таинственно погиб альпинист из Москвы
На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Они встретились с группой и уже спускают тело умершего альпиниста.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
215
0
Также советуем посмотреть
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
- Почему жители Грузии не ненавидят россиян
- В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
- Американские санкции: предварительные «ласки»
Оставьте свой комментарий