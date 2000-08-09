Раздел: Мир
Иран испытал баллистическую ракету - СМИ
Иран впервые за более чем годичный срок провел испытания баллистической ракеты.
После того, как Соединенные Штаты вышли из иранского ядерного соглашения и возобновили санкции, связанные с ядерной программой Тегерана, Иран впервые за более чем годичный срок провел испытания баллистической ракеты. Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал Fox News со ссылкой сразу на троих представителей администрации США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Впервые за более чем год Иран произвел испытательный пуск баллистической ракеты, вызывающе продемонстрировав несогласие, через месяц после того, как президент Трамп вывел США из ключевой ядерного соглашения и через несколько дней после того, как его администрация применила новые санкции против Исламской Республики", - отмечается в сообщении.
Испытания иранской баллистической ракеты ближнего радиуса действия "Fateh-110" прошло одновременно с масштабными военно-морскими учениями в Иране на прошлой неделе. В маневрах приняли участие более 50-ти малых катеров в Ормузском проливе, чтобы отработать перекрытие жизненно важного водного пути, через который проходит ежегодно 30% мировой нефти.
И хотя в Пентагоне уже заявляли о широкой военно-морской активности иранских ВМС в этом регионе, об испытаниях ракеты ранее не сообщалось.
Сам пуск состоялся с военной базы Бандар-е-Яск в юго-восточном Иране и был зафиксирован американскими спутниками наблюдения.
Как уточнили в оборонном ведомстве США, ракета Fateh-110 пролетела более 100 миль через Ормузский пролив к месту испытаний в иранской пустыне.
Читайте также: Иран запустил новую баллистическую ракету
В то же время, в Пентагоне официально пока не комментируют запуск баллистической ракеты Ираном на его территории.
После того, как Соединенные Штаты вышли из иранского ядерного соглашения и возобновили санкции, связанные с ядерной программой Тегерана, Иран впервые за более чем годичный срок провел испытания баллистической ракеты. Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал Fox News со ссылкой сразу на троих представителей администрации США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Впервые за более чем год Иран произвел испытательный пуск баллистической ракеты, вызывающе продемонстрировав несогласие, через месяц после того, как президент Трамп вывел США из ключевой ядерного соглашения и через несколько дней после того, как его администрация применила новые санкции против Исламской Республики", - отмечается в сообщении.
Испытания иранской баллистической ракеты ближнего радиуса действия "Fateh-110" прошло одновременно с масштабными военно-морскими учениями в Иране на прошлой неделе. В маневрах приняли участие более 50-ти малых катеров в Ормузском проливе, чтобы отработать перекрытие жизненно важного водного пути, через который проходит ежегодно 30% мировой нефти.
И хотя в Пентагоне уже заявляли о широкой военно-морской активности иранских ВМС в этом регионе, об испытаниях ракеты ранее не сообщалось.
Сам пуск состоялся с военной базы Бандар-е-Яск в юго-восточном Иране и был зафиксирован американскими спутниками наблюдения.
Как уточнили в оборонном ведомстве США, ракета Fateh-110 пролетела более 100 миль через Ормузский пролив к месту испытаний в иранской пустыне.
Читайте также: Иран запустил новую баллистическую ракету
В то же время, в Пентагоне официально пока не комментируют запуск баллистической ракеты Ираном на его территории.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
184
0
Также советуем посмотреть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
Оставьте свой комментарий