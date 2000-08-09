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Раздел: Мир  
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Иран испытал баллистическую ракету - СМИ

Иран испытал баллистическую ракету - СМИИран впервые за более чем годичный срок провел испытания баллистической ракеты.

После того, как Соединенные Штаты вышли из иранского ядерного соглашения и возобновили санкции, связанные с ядерной программой Тегерана, Иран впервые за более чем годичный срок провел испытания баллистической ракеты. Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал Fox News со ссылкой сразу на троих представителей администрации США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Впервые за более чем год Иран произвел испытательный пуск баллистической ракеты, вызывающе продемонстрировав несогласие, через месяц после того, как президент Трамп вывел США из ключевой ядерного соглашения и через несколько дней после того, как его администрация применила новые санкции против Исламской Республики", - отмечается в сообщении.

Испытания иранской баллистической ракеты ближнего радиуса действия "Fateh-110" прошло одновременно с масштабными военно-морскими учениями в Иране на прошлой неделе. В маневрах приняли участие более 50-ти малых катеров в Ормузском проливе, чтобы отработать перекрытие жизненно важного водного пути, через который проходит ежегодно 30% мировой нефти.

И хотя в Пентагоне уже заявляли о широкой военно-морской активности иранских ВМС в этом регионе, об испытаниях ракеты ранее не сообщалось.

Сам пуск состоялся с военной базы Бандар-е-Яск в юго-восточном Иране и был зафиксирован американскими спутниками наблюдения.

Как уточнили в оборонном ведомстве США, ракета Fateh-110 пролетела более 100 миль через Ормузский пролив к месту испытаний в иранской пустыне.

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В то же время, в Пентагоне официально пока не комментируют запуск баллистической ракеты Ираном на его территории.
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 Теги: Иран, ракета, баллистическая ракета, испытания

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Сегодня, 11:06 » Автор: Алена Шимко
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