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Протесты в Румынии: 440 пострадавших
В больницу были доставлены 65 человек, в том числе девять полицейских.
Во время антикоррупционных протестов 10 августа в столице Румынии Бухаресте пострадало 440 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Так, сообщается, что в общей сложности 440 человек, в том числе около 20 полицейских получили медицинскую помощь. В больницу были доставлены 65 человек, в том числе девять полицейских.
Отмечается, что демонстранты собрались на митинг с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов.
Протестующие держали в руках флаги Румынии и Европейского союза, скандируя: «Справедливость, а не коррупция!».
Напомним 10 августа в Бухаресте между участниками антикоррупционного митинга и полицейскими произошли столкновения, правоохранители применяли солезоточивый газ.
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Тысячи демонстрантов, многие из которых специально приехали в Румынию из заграницы, собрались на митинг с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов.
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