Протесты в Румынии: 440 пострадавших

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При разгоне митинга пострадали как минимум 435 человек.

Более 100 тысяч человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственные протесты, связанные с изменениями в Уголовном кодексе и постановлением об амнистии заключенных.