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Раздел: Мир  
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В самолет, летевший из Болгарии в Москву, ударила молния

В самолет, летевший из Болгарии в Москву, ударила молния
О пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

В Boeing 737 с российскими туристами, возвращавшимися на родину из болгарского города Бургаса, ударила молния и повредила крыло самолёта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По информации агентства, командир заподозрил, что в воздушное судно ударила молния, и после посадки попросил авиатехников внимательнее осмотреть лайнер. Эксперты сразу обратили внимание на характерные следы, которые природное явление оставило на крыле самолёта: в результате инцидента у самолета обуглились элементы конструкции крыла и заклёпки.

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О пострадавших в результате произошедшего пока ничего не сообщается.
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 Теги: самолет, удар молнии

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Сегодня, 15:53 » Автор: Алена Шимко
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