Раздел: Мир
В Германии сняли запрет на игры с нацистской символикой
Нацистская символика должна служить художественной или научной цели или использоваться для воспроизведения конкретных исторических событий.
Немецкая организация USK, регулирующая развлекательное программное обеспечение в Германии, разрешила продавать в стране видеоигры, в которых используется нацистская символика, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
USK решила, что вместо полного запрета можно ввести на такие видеоигры дополнительный возрастной рейтинг.
В USK при этом уточнили, что использование запрещенной символики в видеоиграх должно быть «социально адекватным». Это означает, что нацистская символика должна служить художественной или научной цели или использоваться для воспроизведения конкретных исторических событий, объяснили в организации.
Поводом для обсуждения темы использования нацистской символики в видеоиграх стала вышедшая в 2017 году игра «Wolfenstein II: The New Colossus». Действие в ней происходит в альтернативной вселенной, в которой нацисты победили во Второй мировой войне. В Германии была выпущена отдельная версия игры, в которой свастику заменили «нейтральными треугольными символами», а у Адольфа Гитлера «убрали» усы.
Читайте также: Россиянина не пустили в Литву из-за наклейки с коммунистической символикой
В числе других игр, подвергшихся цензуре в Германии: «Call of Duty: Black », «South Park: The Stick of Truth» и «Indiana Jones and the Last Crusade».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
321
0
Также советуем посмотреть
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
Оставьте свой комментарий