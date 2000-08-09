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Раздел: Мир  
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В Германии сняли запрет на игры с нацистской символикой

В Германии сняли запрет на игры с нацистской символикой
Нацистская символика должна служить художественной или научной цели или использоваться для воспроизведения конкретных исторических событий.

Немецкая организация USK, регулирующая развлекательное программное обеспечение в Германии, разрешила продавать в стране видеоигры, в которых используется нацистская символика, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

USK решила, что вместо полного запрета можно ввести на такие видеоигры дополнительный возрастной рейтинг.

В USK при этом уточнили, что использование запрещенной символики в видеоиграх должно быть «социально адекватным». Это означает, что нацистская символика должна служить художественной или научной цели или использоваться для воспроизведения конкретных исторических событий, объяснили в организации.

Поводом для обсуждения темы использования нацистской символики в видеоиграх стала вышедшая в 2017 году игра «Wolfenstein II: The New Colossus». Действие в ней происходит в альтернативной вселенной, в которой нацисты победили во Второй мировой войне. В Германии была выпущена отдельная версия игры, в которой свастику заменили «нейтральными треугольными символами», а у Адольфа Гитлера «убрали» усы.

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В числе других игр, подвергшихся цензуре в Германии: «Call of Duty: Black », «South Park: The Stick of Truth» и «Indiana Jones and the Last Crusade».
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 Теги: Германия, нацисты, символика, игры

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Сегодня, 16:53 » Автор: Алена Шимко
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