В Германии сняли запрет на игры с нацистской символикой

Немецкая организация USK, регулирующая развлекательное программное обеспечение в Германии, разрешила продавать в стране видеоигры, в которых используется нацистская символика, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН USK решила, что вместо полного запрета можно ввести на такие видеоигры дополнительный возрастной рейтинг.В USK при этом уточнили, что использование запрещенной символики в видеоиграх должно быть «социально адекватным». Это означает, что нацистская символика должна служить художественной или научной цели или использоваться для воспроизведения конкретных исторических событий, объяснили в организации.Поводом для обсуждения темы использования нацистской символики в видеоиграх стала вышедшая в 2017 году игра «Wolfenstein II: The New Colossus». Действие в ней происходит в альтернативной вселенной, в которой нацисты победили во Второй мировой войне. В Германии была выпущена отдельная версия игры, в которой свастику заменили «нейтральными треугольными символами», а у Адольфа Гитлера «убрали» усы.В числе других игр, подвергшихся цензуре в Германии: «Call of Duty: Black », «South Park: The Stick of Truth» и «Indiana Jones and the Last Crusade».