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Количество погибших от пожаров в Греции возросло

Количество погибших от пожаров в Греции возросло

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В Греции назвали причину пожаров Из-за лесных пожаров в Греции погибло по меньшей мере 88 человек.