» » Количество погибших от пожаров в Греции возросло
Раздел: Мир  
0

Количество погибших от пожаров в Греции возросло

Количество погибших от пожаров в Греции возрослоВсего в больницах после пожаров скончались 11 человек.

Количество жертв пожаров в столичном регионе Греции 23-24 июля возросло до 94.

Об этом сообщает газета Ekathimerini со ссылкой на пожарную службу Греции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

30 пострадавших продолжают находиться в больницах.

На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец.

Читайте также: В Греции нашли причину сильных пожаров

Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Греция, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
     84
     0

Похожие новости по теме

В Греции сообщили о новых жертвах смертоносного пожара В Греции сообщили о новых жертвах смертоносного пожара

Жертвами лесных пожаров в Греции стал уже 91 человек.

В Греции назвали причину пожаров В Греции назвали причину пожаров

Из-за лесных пожаров в Греции погибло по меньшей мере 88 человек.

В Греции нашли причину сильных пожаров В Греции нашли причину сильных пожаров

Уже за короткое время пострадало множество человек.

В Греции число погибших в результате пожаров достигло 50 человек В Греции число погибших в результате пожаров достигло 50 человек

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районе Афин и запросили помощь Евросоюза.

В Португалии растет число жертв лесных пожаров В Португалии растет число жертв лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами обострилась 15 октября.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх