Раздел: Мир
Эрдоган призвал своих граждан продавать доллар и евро
Турецкая лира в 2018 году потеряла около 40%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих граждан продать имеющуюся иностранную валюту, чтобы поддержать лиру, которая в последнее время теряет свою ценность. Об этом он заявил во время выступления в городе Унье (Турция), пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Радио Свобода".
Сообщения о падении лиры на 18% появились после того, как президент США Дональд Трамп приказал удвоить тарифы на импорт из Турции стали и алюминия. Причиной этого стало "дело Брансона", американского пастора, которого сейчас судят в Турции по обвинению в терроризме.
США неоднократно требовали освободить американца и угрожали санкциями против Анкары. В частности, уже были наложены персональные санкции на турецких министров юстиции и внутренних дел.
Во время своего выступления Эрдоган выразил сожаление, что, по его словам, США показали готовность променять своего стратегического союзника в НАТО Турцию на Эндрю Брансона.
Отмечается, что это лишь одна сторона разногласий. США и Турция имеют разные мнения относительно закупки системы противовоздушной и противоракетной обороны в России, а также на урегулирование ситуации в Сирии.
Читайте также: Украинцы хотят сделать доллар или евро нацвалютой
Как отмечает издание Reuters, турецкая лира в 2018 году потеряла около 40%, в основном, из-за беспокойства по поводу влияния Эрдогана на экономику, его неоднократных призывов к снижению процентных ставок перед лицом высокой инфляции и ухудшения связей с Соединенными Штатами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих граждан продать имеющуюся иностранную валюту, чтобы поддержать лиру, которая в последнее время теряет свою ценность. Об этом он заявил во время выступления в городе Унье (Турция), пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Радио Свобода".
Сообщения о падении лиры на 18% появились после того, как президент США Дональд Трамп приказал удвоить тарифы на импорт из Турции стали и алюминия. Причиной этого стало "дело Брансона", американского пастора, которого сейчас судят в Турции по обвинению в терроризме.
США неоднократно требовали освободить американца и угрожали санкциями против Анкары. В частности, уже были наложены персональные санкции на турецких министров юстиции и внутренних дел.
Во время своего выступления Эрдоган выразил сожаление, что, по его словам, США показали готовность променять своего стратегического союзника в НАТО Турцию на Эндрю Брансона.
Отмечается, что это лишь одна сторона разногласий. США и Турция имеют разные мнения относительно закупки системы противовоздушной и противоракетной обороны в России, а также на урегулирование ситуации в Сирии.
Читайте также: Украинцы хотят сделать доллар или евро нацвалютой
Как отмечает издание Reuters, турецкая лира в 2018 году потеряла около 40%, в основном, из-за беспокойства по поводу влияния Эрдогана на экономику, его неоднократных призывов к снижению процентных ставок перед лицом высокой инфляции и ухудшения связей с Соединенными Штатами.
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