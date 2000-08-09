Раздел: Мир
В Японии прошли протесты против американской военной базы
Жители Окинавы требуют вывести военных США с их острова.
На японском острове Окинава на акцию протеста против планов по переносу американской базы пришли около 70 тысяч человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Недовольство местных жителей вызывают планы по переносу авиадрома военной базы США на Окинаве в другой район префектуры. Протестующие настаивают на выводе американских военных с острова.
В начале акции собравшиеся почтили минутой молчания память скончавшегося губернатора префектуры Такэси Онаги, умершего 8 августа на 67 году жизни.
Он стал известен благодаря многолетней борьбе за вывод военной базы США с территории острова. В частности, Онаги выступал против идеи правительства о переносе американского военного аэродрома в прибрежную часть острова.
На митинге присутствовало руководство префектуры, в том числе исполняющий обязанности главы региона Киичиро Яхана. Он подтвердил, что власти Окинава продолжат добиваться вывода военной базы с острова.
Решение о переносе аэродрома военной базы связано с тем, что сейчас его взлетные полосы располагаются в густонаселенном районе острова. В результате этого любые авиаинциденты, происходящие в ходе эксплуатации базы, представляют угрозу местным жителям.
Так, 11 июня на авиабазе разбился истребитель ВВС США F-15. Из-за возникших неполадок пилот истребителя катапультировался, после чего неуправляемый самолет разбился к югу от города Наха.
После ряда подобных инцидентов власти Окинавы этим летом потребовали прекратить полеты военной авиации над островом.
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В конце июня близ зоны строительства нового аэродрома была проведена акция протеста. Тогда местные жители использовали лодки и малые суда, чтобы прорваться к месту строительства, расположенному на берегу. Часть протестующих была задержана.
На японском острове Окинава на акцию протеста против планов по переносу американской базы пришли около 70 тысяч человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Недовольство местных жителей вызывают планы по переносу авиадрома военной базы США на Окинаве в другой район префектуры. Протестующие настаивают на выводе американских военных с острова.
В начале акции собравшиеся почтили минутой молчания память скончавшегося губернатора префектуры Такэси Онаги, умершего 8 августа на 67 году жизни.
Он стал известен благодаря многолетней борьбе за вывод военной базы США с территории острова. В частности, Онаги выступал против идеи правительства о переносе американского военного аэродрома в прибрежную часть острова.
На митинге присутствовало руководство префектуры, в том числе исполняющий обязанности главы региона Киичиро Яхана. Он подтвердил, что власти Окинава продолжат добиваться вывода военной базы с острова.
Решение о переносе аэродрома военной базы связано с тем, что сейчас его взлетные полосы располагаются в густонаселенном районе острова. В результате этого любые авиаинциденты, происходящие в ходе эксплуатации базы, представляют угрозу местным жителям.
Так, 11 июня на авиабазе разбился истребитель ВВС США F-15. Из-за возникших неполадок пилот истребителя катапультировался, после чего неуправляемый самолет разбился к югу от города Наха.
После ряда подобных инцидентов власти Окинавы этим летом потребовали прекратить полеты военной авиации над островом.
Читайте также: В Лос-Анджелесе объявили массовую эвакуацию из-за пожаров
В конце июня близ зоны строительства нового аэродрома была проведена акция протеста. Тогда местные жители использовали лодки и малые суда, чтобы прорваться к месту строительства, расположенному на берегу. Часть протестующих была задержана.
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