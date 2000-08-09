Раздел: Мир
Вандалы разрисовали древнюю статую в испанском соборе
Нарушителям грозит штраф в 150 тысяч евро.
В Испании полиция разыскивает вандалов, которые нарисовали на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела 12 века кошачьи усы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Вероятно вандалы были фанатами группы Kiss, а кошачьи усы имитируют сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера.
Испанские правоохранительные органы в официальном Twitter попросила граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере 150 тысяч евро.
"Собор Сантьяго - это объект Всемирного наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением", - говорится в сообщении.
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Также стало известно, что скульптуру уже начали очищать от краски. Для этого используют лазерные технологии.
В Испании полиция разыскивает вандалов, которые нарисовали на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела 12 века кошачьи усы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Вероятно вандалы были фанатами группы Kiss, а кошачьи усы имитируют сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера.
Испанские правоохранительные органы в официальном Twitter попросила граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере 150 тысяч евро.
"Собор Сантьяго - это объект Всемирного наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением", - говорится в сообщении.
Читайте также: Студенты из Китая обеспокоили госдепартамент США
Также стало известно, что скульптуру уже начали очищать от краски. Для этого используют лазерные технологии.
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