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Раздел: Мир  
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Вандалы разрисовали древнюю статую в испанском соборе

Вандалы разрисовали древнюю статую в испанском соборе Нарушителям грозит штраф в 150 тысяч евро.

В Испании полиция разыскивает вандалов, которые нарисовали на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела 12 века кошачьи усы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Вероятно вандалы были фанатами группы Kiss, а кошачьи усы имитируют сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера.

Испанские правоохранительные органы в официальном Twitter попросила граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере 150 тысяч евро.

"Собор Сантьяго - это объект Всемирного наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением", - говорится в сообщении.

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Также стало известно, что скульптуру уже начали очищать от краски. Для этого используют лазерные технологии.
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 Теги: вандалы, статуя, собор

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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