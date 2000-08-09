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Раздел: Мир  
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ООН заявила о скором окончании войны в Сирии

ООН заявила о скором окончании войны в Сирии В стране больше не осталось осажденных районов.

В ООН заявили, что в Сирии не осталось ни одного осажденного района и что жестокая практика войны подходит к концу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Об этом заявил на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Сейчас больше нет районов в Сирии, которые, согласно критериям ООН, считаются осажденными. Жители последних осажденных районов - Эль-Фуа и Кефрая (окруженных боевиками шиитских анклавов в провинции Идлиб - Прим.Ред.) - были эвакуированы в июле", - отметил он.

"Мы вступаем в новую главу в этой очень кровопролитной и жестокой войне в Сирии. Хочется надеяться, мы видим сейчас окончание большой войны", - отметил Эгеланн. По его словам, "есть признаки", что теперь имеется доступ в гуманитарные районы, которого долго не было, и "самая жестокая практика этой войны, возможно, подходит к концу". Вместе с тем, советник обратил внимание на опасность обострения ситуации в провинции Идлиб. "В Идлибе могут быть тысячи людей, которые названы террористами ООН", - сказал он.

По мнению Эгеланна, присутствие террористов говорит об опасности обострения ситуации в этой провинции, однако оно "не может служить оправданием" для развертывания в Идлибе боевых действий. Советник считает, что нужно сделать все возможное, чтобы "война не пришла в Идлиб", поскольку половина из 9,2 млн жителей этой провинции - перемещенные лица.

По его словам, ООН готовит гуманитарный план на случай обострения ситуации в Идлибе.

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"Идлиб не снят с повестки международной политики. Многие государства могут повлиять на ситуацию в Идлибе", - сказал советник.
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 Теги: ООН, Сирия, война

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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