Раздел: Мир
Из-за пенсионерки в Эстонии перевернулся автобус с людьми
81-летняя женщина въехала в автобус на легковом автомобиле.
В Эстонии во второй половине дня субботы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
По предварительным данным, автомобиль Hyundai, за рулем которого была 81-летняя женщина, из-за невнимательности водителя выехал со второстепенной дороги на основную перед рейсовым автобусом который ехал в Тарту.
В результате столкновения автобус отбросило в кювет, он перевернулся на бок. Покореженный автомобиль остался на дороге.
В рейсовом автобусе вместе с водителем было 38 человек. Травмы получили 7 человек, находившихся в автобусе. Травмы одного были более тяжелыми и медики отвезли его в больницу, остальным помощь оказали на месте.
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Водитель легкового автомобиля также получила травмы, ее госпитализировали.
В Эстонии во второй половине дня субботы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
По предварительным данным, автомобиль Hyundai, за рулем которого была 81-летняя женщина, из-за невнимательности водителя выехал со второстепенной дороги на основную перед рейсовым автобусом который ехал в Тарту.
В результате столкновения автобус отбросило в кювет, он перевернулся на бок. Покореженный автомобиль остался на дороге.
В рейсовом автобусе вместе с водителем было 38 человек. Травмы получили 7 человек, находившихся в автобусе. Травмы одного были более тяжелыми и медики отвезли его в больницу, остальным помощь оказали на месте.
Читайте также: Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших
Водитель легкового автомобиля также получила травмы, ее госпитализировали.
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