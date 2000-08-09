» » Из-за пенсионерки в Эстонии перевернулся автобус с людьми
Раздел: Мир  
0

Из-за пенсионерки в Эстонии перевернулся автобус с людьми

Из-за пенсионерки в Эстонии перевернулся автобус с людьми 81-летняя женщина въехала в автобус на легковом автомобиле.

В Эстонии во второй половине дня субботы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai, за рулем которого была 81-летняя женщина, из-за невнимательности водителя выехал со второстепенной дороги на основную перед рейсовым автобусом который ехал в Тарту.

В результате столкновения автобус отбросило в кювет, он перевернулся на бок. Покореженный автомобиль остался на дороге.

В рейсовом автобусе вместе с водителем было 38 человек. Травмы получили 7 человек, находившихся в автобусе. Травмы одного были более тяжелыми и медики отвезли его в больницу, остальным помощь оказали на месте.

Читайте также: Взрыв на заводе в Бразилии: около 30 пострадавших

Водитель легкового автомобиля также получила травмы, ее госпитализировали.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Эстония, ДТП, автобус

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     0
     0

Похожие новости по теме

В США перевернулся автобус со школьниками, пострадали 28 человек В США перевернулся автобус со школьниками, пострадали 28 человек

На сервере американского штата Индиана перевернулся школьный автобус.

В Польше автобус с украинцами съехал в ров и перевернулся В Польше автобус с украинцами съехал в ров и перевернулся

Автобус ехал с Черновцов.

В Турции перевернулся автобус с туристами: десятки пострадавших В Турции перевернулся автобус с туристами: десятки пострадавших

Один человек погиб.

В Аргентине перевернулся автобус, много погибших В Аргентине перевернулся автобус, много погибших

Всего в автобусе было 40 человек.

В Турции перевернулся автобус, погибли дети В Турции перевернулся автобус, погибли дети

Автобус, перевозивший 44 школьников, перевернулся в турецкой провинции Конья в Турции

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх