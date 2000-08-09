Раздел: Мир
Ангела Меркель раскритиковала мигрантское соглашение
По словам канцлера, это соглашение нежизнеспособно.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает нежизнеспособным действующее в Евросоюзе Дублинское соглашение, которое предполагает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В теории ни один мигрант или беженец не должен бы добраться до Германии", - заявила она в субботу, 11 августа, после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Санлукаре-де-Баррамеда.
Однако, по словам германского канцлера, это не соответствует действительности, поэтому страны ЕС должны работать над тем, чтобы разработать "справедливую систему распределения" беженцев и сообща организовать их возвращение.
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Меркель вновь высказалась за то, чтобы решать вопрос беженцев совместными усилиями. "Ни одна страна не может избежать этой задачи", - добавила она.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает нежизнеспособным действующее в Евросоюзе Дублинское соглашение, которое предполагает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В теории ни один мигрант или беженец не должен бы добраться до Германии", - заявила она в субботу, 11 августа, после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Санлукаре-де-Баррамеда.
Однако, по словам германского канцлера, это не соответствует действительности, поэтому страны ЕС должны работать над тем, чтобы разработать "справедливую систему распределения" беженцев и сообща организовать их возвращение.
Читайте также: Из-за пенсионерки в Эстонии перевернулся автобус с людьми
Меркель вновь высказалась за то, чтобы решать вопрос беженцев совместными усилиями. "Ни одна страна не может избежать этой задачи", - добавила она.
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