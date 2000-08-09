» » В США школьный автобус попал в аварию
Раздел: Мир  
0

В США школьный автобус попал в аварию

В США школьный автобус попал в авариюПо данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.

В результате аварии в американском штате Нью-Джерси пострадали 42 пассажира школьного автобуса. ДТП случилось в ночь на воскресенье, 12 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в городе Ист-Брунсвик округа Мидлсекс. По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.

Читайте также: В США школьный автобус попал в серьезную аварию

Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, автобус

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:14 » Автор: Татьяна Ларина
     55
     0

Похожие новости по теме

В США автобус с детьми врезался в дерево В США автобус с детьми врезался в дерево

В США автобус со школьниками попал в ДТП из-за оленя.

Школьный автобус попал в ДТП в США: есть жертвы Школьный автобус попал в ДТП в США: есть жертвы

Причина аварии выясняется.

В США школьный автобус попал в серьезную аварию В США школьный автобус попал в серьезную аварию

20 детей травмированы.

В США школьный автобус попал в страшную аварию: есть жертвы В США школьный автобус попал в страшную аварию: есть жертвы

Погибли шесть человек.

В США перевернулся автобус со школьниками, пострадали 28 человек В США перевернулся автобус со школьниками, пострадали 28 человек

На сервере американского штата Индиана перевернулся школьный автобус.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх