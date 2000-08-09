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Раздел: Мир  
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В Греции возросло число жертв от пожаров

В Греции возросло число жертв от пожаров На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года.

Число жертв пожаров в столичном регионе Греции 23-24 июля возросло до 94. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Всего в больницах после пожаров скончались 11 человек, еще 30 пострадавших продолжают находиться под наблюдением врачей.

На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец. Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.

Ранее министр общественного порядка Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров.

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Кроме того полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике.
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 Теги: Греция, пожары

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Сегодня, 10:15 » Автор: Татьяна Ларина
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