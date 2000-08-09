Раздел: Мир
В Греции возросло число жертв от пожаров
На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года.
Число жертв пожаров в столичном регионе Греции 23-24 июля возросло до 94. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Всего в больницах после пожаров скончались 11 человек, еще 30 пострадавших продолжают находиться под наблюдением врачей.
На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец. Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.
Ранее министр общественного порядка Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров.
Читайте также: Наводнение в Греции: число жертв возросло
Кроме того полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике.
Число жертв пожаров в столичном регионе Греции 23-24 июля возросло до 94. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Всего в больницах после пожаров скончались 11 человек, еще 30 пострадавших продолжают находиться под наблюдением врачей.
На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец. Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.
Ранее министр общественного порядка Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров.
Читайте также: Наводнение в Греции: число жертв возросло
Кроме того полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике.
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