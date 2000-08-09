Раздел: Мир
В Индонезии найден пропавший самолет: восемь человек погибли
Незадолго до крушения судно пропало со всех радаров
В Индонезии из девяти человек, которые были на борту самолёта Dimonim Air, восемь погибло. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Самолёт был обнаружен сегодня утром, восемь погибли и один выжил", – заявил представитель министерства транспорта Индонезии Бамбанг Эрван.
Напомним, что воздушное судно PAC750 пропало с экранов радаров во время полёта над провинцией Папуа в Индонезии. По словам жителей деревни Окатем, они услышали громкий рёв двигателей самолёта, а потом громкий взрыв.
18 июля в США в воздухе столкнулись два самолета летной школы. В каждом воздушном судне были пилот-инструктор и ученик, погибли четыре человека.
Читайте также: В Индонезии потерпел крушение самолет: есть жертвы
Напомним, в начале июня в США у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.
В Индонезии из девяти человек, которые были на борту самолёта Dimonim Air, восемь погибло. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Самолёт был обнаружен сегодня утром, восемь погибли и один выжил", – заявил представитель министерства транспорта Индонезии Бамбанг Эрван.
Напомним, что воздушное судно PAC750 пропало с экранов радаров во время полёта над провинцией Папуа в Индонезии. По словам жителей деревни Окатем, они услышали громкий рёв двигателей самолёта, а потом громкий взрыв.
18 июля в США в воздухе столкнулись два самолета летной школы. В каждом воздушном судне были пилот-инструктор и ученик, погибли четыре человека.
Читайте также: В Индонезии потерпел крушение самолет: есть жертвы
Напомним, в начале июня в США у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.
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