В Индонезии найден пропавший самолет: восемь человек погибли

Незадолго до крушения судно пропало со всех радаров



В Индонезии из девяти человек, которые были на борту самолёта Dimonim Air, восемь погибло. Об этом пишет



"Самолёт был обнаружен сегодня утром, восемь погибли и один выжил", – заявил представитель министерства транспорта Индонезии Бамбанг Эрван.



Напомним, что воздушное судно PAC750 пропало с экранов радаров во время полёта над провинцией Папуа в Индонезии. По словам жителей деревни Окатем, они услышали громкий рёв двигателей самолёта, а потом громкий взрыв.



18 июля в США в воздухе столкнулись два самолета летной школы. В каждом воздушном судне были пилот-инструктор и ученик, погибли четыре человека.



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Напомним, в начале июня в США у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Индонезии из девяти человек, которые были на борту самолёта Dimonim Air, восемь погибло. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Самолёт был обнаружен сегодня утром, восемь погибли и один выжил", – заявил представитель министерства транспорта Индонезии Бамбанг Эрван.Напомним, что воздушное судно PAC750 пропало с экранов радаров во время полёта над провинцией Папуа в Индонезии. По словам жителей деревни Окатем, они услышали громкий рёв двигателей самолёта, а потом громкий взрыв.18 июля в США в воздухе столкнулись два самолета летной школы. В каждом воздушном судне были пилот-инструктор и ученик, погибли четыре человека.Напомним, в начале июня в США у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.



