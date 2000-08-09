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Раздел: Мир  
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В Индии мощные наводнения унесли жизни 37 человек

В Индии мощные наводнения унесли жизни 37 человекВ спасательных операциях участвовала индийская армия.

Сильные наводнения накрыли штат Керала в Индии и привели к гибели 37 человек, около 36 тысяч эвакуированы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Штат Керала, известный своими курортами, страдает от муссонов ежегодно, однако в этот раз дожди были особенно сильными. Они привели к переполнению водоемов и наводнениям, из-за которых погибли уже 37 человек, а около 36 тысяч местных жителей были эвакуированы в 350 временных лагерей», - говорится в сообщении.

В спасательных операциях участвовала индийская армия. Для того, чтобы избавиться от лишней воды, местная власть вынуждена была открыть шлюзы в 27 водохранилищах.

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Как известно, население штата Керала составляет 33 млн человек.
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 Теги: Индия, наводнение

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Сегодня, 13:50 » Автор: Татьяна Ларина
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