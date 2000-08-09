В Индии мощные наводнения унесли жизни 37 человек

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Как известно, в Индии начались сильные наводнения. В результате стихии – оползней и потопов – погибло уже, по последним данным, 138 человек. Такую цифру называет одно из известных индийских изданий. Наиболее всего пострадал индийский штат Уттаракханд, там число жертв насчитывается уже около 110. Еще 12 тысяч паломников,