Раздел: Мир
В Индии мощные наводнения унесли жизни 37 человек
В спасательных операциях участвовала индийская армия.
Сильные наводнения накрыли штат Керала в Индии и привели к гибели 37 человек, около 36 тысяч эвакуированы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«Штат Керала, известный своими курортами, страдает от муссонов ежегодно, однако в этот раз дожди были особенно сильными. Они привели к переполнению водоемов и наводнениям, из-за которых погибли уже 37 человек, а около 36 тысяч местных жителей были эвакуированы в 350 временных лагерей», - говорится в сообщении.
В спасательных операциях участвовала индийская армия. Для того, чтобы избавиться от лишней воды, местная власть вынуждена была открыть шлюзы в 27 водохранилищах.
Читайте также: Мощные ливни в Индии: десятки погибших
Как известно, население штата Керала составляет 33 млн человек.
Сильные наводнения накрыли штат Керала в Индии и привели к гибели 37 человек, около 36 тысяч эвакуированы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«Штат Керала, известный своими курортами, страдает от муссонов ежегодно, однако в этот раз дожди были особенно сильными. Они привели к переполнению водоемов и наводнениям, из-за которых погибли уже 37 человек, а около 36 тысяч местных жителей были эвакуированы в 350 временных лагерей», - говорится в сообщении.
В спасательных операциях участвовала индийская армия. Для того, чтобы избавиться от лишней воды, местная власть вынуждена была открыть шлюзы в 27 водохранилищах.
Читайте также: Мощные ливни в Индии: десятки погибших
Как известно, население штата Керала составляет 33 млн человек.
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