Раздел: Мир
Во Франции автомобиль протаранил мечеть
В результате инцидента никто не пострадал.
Во французском в городе Лилль неизвестный на автомобиле Mercedes протаранил дверь мечети аль-Вифак и скрылся, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском.
По данным France 3, он из страны Магриба и был ранее судим. Его мотивы неизвестны.
Очевидцы публикуют в Twitter видео и фото с места инцидента. На кадрах виден автомобиль, который стоит внутри мечети.
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На фото запечатлен и сам автомобиль, и одна из дверей, которая лежит на полу. На одной из фотографий видно, что водительская дверь открыта.
Во французском в городе Лилль неизвестный на автомобиле Mercedes протаранил дверь мечети аль-Вифак и скрылся, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском.
По данным France 3, он из страны Магриба и был ранее судим. Его мотивы неизвестны.
Очевидцы публикуют в Twitter видео и фото с места инцидента. На кадрах виден автомобиль, который стоит внутри мечети.
Читайте также: Во Франции автомобиль протаранил пиццерию: погиб ребенок
На фото запечатлен и сам автомобиль, и одна из дверей, которая лежит на полу. На одной из фотографий видно, что водительская дверь открыта.
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