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Раздел: Мир  
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Во Франции автомобиль протаранил мечеть

Во Франции автомобиль протаранил мечетьВ результате инцидента никто не пострадал.

Во французском в городе Лилль неизвестный на автомобиле Mercedes протаранил дверь мечети аль-Вифак и скрылся, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском.

По данным France 3, он из страны Магриба и был ранее судим. Его мотивы неизвестны.

Очевидцы публикуют в Twitter видео и фото с места инцидента. На кадрах виден автомобиль, который стоит внутри мечети.

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На фото запечатлен и сам автомобиль, и одна из дверей, которая лежит на полу. На одной из фотографий видно, что водительская дверь открыта.
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 Теги: Франция, мечеть

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Сегодня, 17:01 » Автор: Татьяна Ларина
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