В польском городе все полицейские ушли на больничный

Это "никоим образом не является забастовкой".



100% полицейских польского города Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости.



Об этом пишет



Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.



В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков.



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Эта проблема обострилась в летний период, когда полицейские традиционно принимают плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 100% полицейских польского города Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Onet.pl Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков.Эта проблема обострилась в летний период, когда полицейские традиционно принимают плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.



