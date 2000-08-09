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Раздел: Мир  
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В польском городе все полицейские ушли на больничный

В польском городе все полицейские ушли на больничныйЭто "никоим образом не является забастовкой".

100% полицейских польского города Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Onet.pl.

Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.

В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков.

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Эта проблема обострилась в летний период, когда полицейские традиционно принимают плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.
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 Теги: Польша, полиция, больничный

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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