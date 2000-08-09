Раздел: Мир
В польском городе все полицейские ушли на больничный
Это "никоим образом не является забастовкой".
100% полицейских польского города Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Onet.pl.
Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.
В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков.
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Эта проблема обострилась в летний период, когда полицейские традиционно принимают плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.
100% полицейских польского города Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Onet.pl.
Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.
В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков.
Читайте также: В Польском соборе нашли клад XVII века
Эта проблема обострилась в летний период, когда полицейские традиционно принимают плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.
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