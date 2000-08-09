Раздел: Мир
В Кении бегемот загрыз туриста
Бегемоты обычно отличаются довольно агрессивным нравом.
Бегемоты обычно отличаются довольно агрессивным нравом, поэтому когда туристы подошли к животному слишком близко, оно на них набросилось
Попытка 66-летнего китайского туриста Чанг Минг Чунга сфотографировать с близкого расстояния бегемота в природном заповеднике возле озера Найваша в Кении, завершилась трагедией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «BBC Украина».
Бегемоты обычно отличаются довольно агрессивным нравом, поэтому когда Чунг и еще один турист из Китая подошли к животному слишком близко, оно на них набросилось.
Покусанного бегемотом Чунга отвезли в госпиталь, но медики спасти его жизнь не смогли.
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Стоит добавить, что бегемоты, как травоядные животные, в общественном сознании ошибочно считаются достаточно безопасными. Однако от их нападений в Африке ежегодно погибают около 500 человек. Таким образом, по опасности для человека они могут поспорить с такими известными хищниками, как львы или крокодилы.
Бегемоты обычно отличаются довольно агрессивным нравом, поэтому когда туристы подошли к животному слишком близко, оно на них набросилось
Попытка 66-летнего китайского туриста Чанг Минг Чунга сфотографировать с близкого расстояния бегемота в природном заповеднике возле озера Найваша в Кении, завершилась трагедией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «BBC Украина».
Бегемоты обычно отличаются довольно агрессивным нравом, поэтому когда Чунг и еще один турист из Китая подошли к животному слишком близко, оно на них набросилось.
Покусанного бегемотом Чунга отвезли в госпиталь, но медики спасти его жизнь не смогли.
Читайте также: В российской тайге тигр загрыз мужчину
Стоит добавить, что бегемоты, как травоядные животные, в общественном сознании ошибочно считаются достаточно безопасными. Однако от их нападений в Африке ежегодно погибают около 500 человек. Таким образом, по опасности для человека они могут поспорить с такими известными хищниками, как львы или крокодилы.
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