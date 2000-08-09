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В Кении бегемот загрыз туриста

В Кении бегемот загрыз туристаБегемоты обычно отличаются довольно агрессивным нравом.

Бегемоты обычно отличаются довольно агрессивным нравом, поэтому когда туристы подошли к животному слишком близко, оно на них набросилось

Попытка 66-летнего китайского туриста Чанг Минг Чунга сфотографировать с близкого расстояния бегемота в природном заповеднике возле озера Найваша в Кении, завершилась трагедией.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «BBC Украина».

Бегемоты обычно отличаются довольно агрессивным нравом, поэтому когда Чунг и еще один турист из Китая подошли к животному слишком близко, оно на них набросилось.

Покусанного бегемотом Чунга отвезли в госпиталь, но медики спасти его жизнь не смогли.

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Стоит добавить, что бегемоты, как травоядные животные, в общественном сознании ошибочно считаются достаточно безопасными. Однако от их нападений в Африке ежегодно погибают около 500 человек. Таким образом, по опасности для человека они могут поспорить с такими известными хищниками, как львы или крокодилы.
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 Теги: Кения, бегемот

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Сегодня, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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