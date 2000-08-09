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Раздел: Мир  
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Катастрофа на канадском авиашоу: пострадали пять человек

Катастрофа на канадском авиашоу: пострадали пять человек Старый самолет развалился во время взлета.

В Канаде на авиашоу в городе Абботсфорд разбился самолет 1930-х годов выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Инцидент произошел после окончания шоу, когда биплан deHaviland Dragon Rapide взлетел.

На борту находились пилот и четыре пассажира. Все пятеро были госпитализированы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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Причины произошедшего выясняются.
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 Теги: авиашоу, катастрофа

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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