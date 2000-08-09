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Раздел: Мир  
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Неизвестный въехал в двери французской мечети на автомобиле

Неизвестный въехал в двери французской мечети на автомобиле Личность подозреваемого уже установлена.

Во французском в городе Лилль неизвестный на автомобиле Mercedes протаранил дверь мечети аль-Вифак и скрылся, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском.

По данным СМИ, он из страны Магриба и был ранее судим. Мотивы мужчины неизвестны.

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Очевидцы публикуют в Twitter видео и фото с места инцидента. На кадрах виден автомобиль, который стоит внутри мечети.
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 Теги: Франция, мечеть

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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