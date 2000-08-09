Раздел: Мир
Корабль США вошел в акваторию Черного моря
Эсминец будет задействован в патрулировании вод.
12 августа в акваторию Черного моря зашел американский эсминец USS Carney (DDG-64), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Время, которое мы проведем здесь, поможет нам улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом с нашими странами-партнерами", – сообщил командир корабля Тайсон Янг.
Американский эсминец имеет порт приписки Рота (Испания), и находится на "рутинном патрулировании", отмечается в сообщении.
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23 июля командующий Второй постоянной военно-морской группой НАТО Будевейн Бутс заявил, что к увеличению присутствия кораблей Альянса в регионе привело наращивание военной мощи России в Черном море после незаконной аннексии Крыма.
12 августа в акваторию Черного моря зашел американский эсминец USS Carney (DDG-64), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Время, которое мы проведем здесь, поможет нам улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом с нашими странами-партнерами", – сообщил командир корабля Тайсон Янг.
Американский эсминец имеет порт приписки Рота (Испания), и находится на "рутинном патрулировании", отмечается в сообщении.
Читайте также: Власти Болгарии временно закрыли большинство пляжей
23 июля командующий Второй постоянной военно-морской группой НАТО Будевейн Бутс заявил, что к увеличению присутствия кораблей Альянса в регионе привело наращивание военной мощи России в Черном море после незаконной аннексии Крыма.
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