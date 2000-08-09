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Раздел: Мир  
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Корабль США вошел в акваторию Черного моря

Корабль США вошел в акваторию Черного моря Эсминец будет задействован в патрулировании вод.

12 августа в акваторию Черного моря зашел американский эсминец USS Carney (DDG-64), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

"Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Время, которое мы проведем здесь, поможет нам улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом с нашими странами-партнерами", – сообщил командир корабля Тайсон Янг.

Американский эсминец имеет порт приписки Рота (Испания), и находится на "рутинном патрулировании", отмечается в сообщении.

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23 июля командующий Второй постоянной военно-морской группой НАТО Будевейн Бутс заявил, что к увеличению присутствия кораблей Альянса в регионе привело наращивание военной мощи России в Черном море после незаконной аннексии Крыма.
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 Теги: США, эсминец

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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