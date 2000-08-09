Президент США верит, что против него существует заговор

Дональд Трамп прокомментировал такую возможность в Twitter.



Президент США Дональд Трамп поддержал версию конгрессмена-республиканца Даррела Иссы о том, что Минюст и ФБР имели программу, как не допустить его победы на президентских выборах, сообщает



"Похоже, Министерство юстиции и ФБР имели программу, чтобы не дать мне стать президентом. Если бы это произошло с другой стороны, то все причастные оказались бы в тюрьме", - отметил Трамп, процитировав заявление конгрессмена на телеканале Fox News.



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В то же время, недавно Дональд Трамп заявил, что доверяет выводам о том, что Россия вмешивалась в американские выборы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент США Дональд Трамп поддержал версию конгрессмена-республиканца Даррела Иссы о том, что Минюст и ФБР имели программу, как не допустить его победы на президентских выборах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты "Похоже, Министерство юстиции и ФБР имели программу, чтобы не дать мне стать президентом. Если бы это произошло с другой стороны, то все причастные оказались бы в тюрьме", - отметил Трамп, процитировав заявление конгрессмена на телеканале Fox News.В то же время, недавно Дональд Трамп заявил, что доверяет выводам о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.



