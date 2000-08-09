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Бывшая советник Трампа тайно вела записи разговоров в Белом доме
Она проводила записи даже в ситуационной комнате, куда запрещено заносить телефоны и другие записывающие устройства.
Бывший советник президента США Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что в тайне проводила записи разговоров в Белом доме. Об этом она заявила в воскресенье, 12 августа, сообщает Голос Америки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В числе записанных разговоров присутствует беседа с главой администрации Джоном Келли в ситуационной комнате об ее увольнении. Следует отметить, что в этом помещении принимаются усиленные меры безопасности. Туда запрещено проносить сотовые телефоны и другие записывающие устройства.
Обрывки разговора с Келли она продемонстрировала во время эфира на канале NBC, в котором она появилась в связи с выходом ее книги Unhingend.
В записи можно услышать, как Келли говорит, что она может рассматривать время проведенное в Белом доме, как "год службы стране", после чего говорит о "будущих трудностях", которые связаны с ее "репутацией".
В эфире программы Маниголт-Ньюман сказала, что такой комментарий она расценила как угрозу, поэтому решение тайной записи разговоров в Белом доме сочла формой защиты.
В своей книге она утверждает, без каких-либо доказательств, что в то время, когда она была участницей реалити-шоу Трампа The Apprentice, существовали записи, где Дональд Трамп произносит слово "негр".
Также она заявила, что сама не прослушивала этих записей, но сказала, что после окончания работы над книгой слышала запись Трампа во время поездки в Лос-Анджелес.
"Я слышала его голос так же ясно, как ваш сейчас", - заявила Маниголт-Ньюман ведущему.
Белый дом пока никак не отреагировал на запись разговора, но при этом произвел попытки дискредитировать книгу.
Читайте также: Стала известна зарплата чиновников в Белом доме
Например, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявил, что ее книга "полна лжи", а Дональд Трамп назвал Маниголт-Ньюман "никчемной".
Бывший советник президента США Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что в тайне проводила записи разговоров в Белом доме. Об этом она заявила в воскресенье, 12 августа, сообщает Голос Америки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В числе записанных разговоров присутствует беседа с главой администрации Джоном Келли в ситуационной комнате об ее увольнении. Следует отметить, что в этом помещении принимаются усиленные меры безопасности. Туда запрещено проносить сотовые телефоны и другие записывающие устройства.
Обрывки разговора с Келли она продемонстрировала во время эфира на канале NBC, в котором она появилась в связи с выходом ее книги Unhingend.
В записи можно услышать, как Келли говорит, что она может рассматривать время проведенное в Белом доме, как "год службы стране", после чего говорит о "будущих трудностях", которые связаны с ее "репутацией".
В эфире программы Маниголт-Ньюман сказала, что такой комментарий она расценила как угрозу, поэтому решение тайной записи разговоров в Белом доме сочла формой защиты.
В своей книге она утверждает, без каких-либо доказательств, что в то время, когда она была участницей реалити-шоу Трампа The Apprentice, существовали записи, где Дональд Трамп произносит слово "негр".
Также она заявила, что сама не прослушивала этих записей, но сказала, что после окончания работы над книгой слышала запись Трампа во время поездки в Лос-Анджелес.
"Я слышала его голос так же ясно, как ваш сейчас", - заявила Маниголт-Ньюман ведущему.
Белый дом пока никак не отреагировал на запись разговора, но при этом произвел попытки дискредитировать книгу.
Читайте также: Стала известна зарплата чиновников в Белом доме
Например, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявил, что ее книга "полна лжи", а Дональд Трамп назвал Маниголт-Ньюман "никчемной".
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