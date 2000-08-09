В Германии 27 человек ранены в результате ДТП с трактором

В немецкой коммуне Лидербахе перевернулся экскурсионный трактор, в результате чего травмированы 27 человек.



Авария произошла в воскресенье, 12 августа, сообщает Hessenschau, передает



По данным полиции, почти половина пострадавших - дети.



Как отмечается, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



Читайте также: В результате теракта в афганской мечети погибли 39 человек, 80 ранены



Трактор с прицепом перевернулся на резком повороте во время экскурсионного тура по кукурузному лабиринту. Это популярное место среди туристов, в прошлом году его посетили более 20 тысяч человек. Организаторы туров позиционируют лабиринт как «пародию на американские горки». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Авария произошла в воскресенье, 12 августа, сообщает Hessenschau, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ По данным полиции, почти половина пострадавших - дети.Как отмечается, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Трактор с прицепом перевернулся на резком повороте во время экскурсионного тура по кукурузному лабиринту. Это популярное место среди туристов, в прошлом году его посетили более 20 тысяч человек. Организаторы туров позиционируют лабиринт как «пародию на американские горки».



