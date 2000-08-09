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Раздел: Мир  
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В Германии 27 человек ранены в результате ДТП с трактором

В Германии 27 человек ранены в результате ДТП с тракторомВ немецкой коммуне Лидербахе перевернулся экскурсионный трактор, в результате чего травмированы 27 человек.

Авария произошла в воскресенье, 12 августа, сообщает Hessenschau, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

По данным полиции, почти половина пострадавших - дети.

Как отмечается, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Трактор с прицепом перевернулся на резком повороте во время экскурсионного тура по кукурузному лабиринту. Это популярное место среди туристов, в прошлом году его посетили более 20 тысяч человек. Организаторы туров позиционируют лабиринт как «пародию на американские горки».
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 Теги: Германия, трактор, ДТП, раненые

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Сегодня, 14:41 » Автор: Алена Шимко
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