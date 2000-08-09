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Раздел: Мир  
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В Германии количество рабочих мест достигло рекорда

В Германии количество рабочих мест достигло рекордаПерсонал нужен в сфере здравоохранения, производственном секторе, строительстве и логистике.

В Германии на данный момент свободно более 1,2 млн рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Персонал нужен прежде всего в сфере здравоохранения, производственном секторе, в сферах строительства и логистики.

Отмечается, что 940 тысяч этих вакансий предложены компаниями, расположенными в западной части страны. Остальные 270 тысяч – в восточной.

В частности, нехватка кадров наиболее остро ощущается в фирмах численностью до девяти сотрудников.

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Исследователи отмечают, что главная проблема при поиске персонала – низкое число заявок на вакансию и недостаточная квалификация кандидатов. В среднем поиск сотрудника длится 82 дня.
В Германии количество рабочих мест достигло рекорда
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 Теги: Германия, рабочие места, вакансии

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Сегодня, 17:56 » Автор: Алена Шимко
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