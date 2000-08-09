Раздел: Мир
В Германии количество рабочих мест достигло рекорда
Персонал нужен в сфере здравоохранения, производственном секторе, строительстве и логистике.
В Германии на данный момент свободно более 1,2 млн рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Персонал нужен прежде всего в сфере здравоохранения, производственном секторе, в сферах строительства и логистики.
Отмечается, что 940 тысяч этих вакансий предложены компаниями, расположенными в западной части страны. Остальные 270 тысяч – в восточной.
В частности, нехватка кадров наиболее остро ощущается в фирмах численностью до девяти сотрудников.
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Исследователи отмечают, что главная проблема при поиске персонала – низкое число заявок на вакансию и недостаточная квалификация кандидатов. В среднем поиск сотрудника длится 82 дня.
В Германии на данный момент свободно более 1,2 млн рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Персонал нужен прежде всего в сфере здравоохранения, производственном секторе, в сферах строительства и логистики.
Отмечается, что 940 тысяч этих вакансий предложены компаниями, расположенными в западной части страны. Остальные 270 тысяч – в восточной.
В частности, нехватка кадров наиболее остро ощущается в фирмах численностью до девяти сотрудников.
Читайте также: В Германии количество проживающих иностранцев достигло рекорда
Исследователи отмечают, что главная проблема при поиске персонала – низкое число заявок на вакансию и недостаточная квалификация кандидатов. В среднем поиск сотрудника длится 82 дня.
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