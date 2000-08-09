Раздел: Мир
В Канаде три человека пострадали в результате стрельбы
Полиция разыскивает предполагаемых преступников.
В Канаде три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, в результате конфликта на заправочной станции в одной из районов города.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Все пострадавшие – мужчины. Один из них был ранен, когда заправлял свой автомобиль. Еще двоих стражи порядка обнаружили рядом с АЗС. У всех огнестрельные ранения, об их состоянии не сообщается.
Полиция разыскивает предполагаемых преступников, которые скрылись на двух автомобилях. Причиной стрельбы мог стать конфликт.
Напомним, в американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения.
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А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший.
В Канаде три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, в результате конфликта на заправочной станции в одной из районов города.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Все пострадавшие – мужчины. Один из них был ранен, когда заправлял свой автомобиль. Еще двоих стражи порядка обнаружили рядом с АЗС. У всех огнестрельные ранения, об их состоянии не сообщается.
Полиция разыскивает предполагаемых преступников, которые скрылись на двух автомобилях. Причиной стрельбы мог стать конфликт.
Напомним, в американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения.
Читайте также: В результате стрельбы в Японии ранены два человека
А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший.
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