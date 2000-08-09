В Канаде три человека пострадали в результате стрельбы

Полиция разыскивает предполагаемых преступников.



В Канаде три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, в результате конфликта на заправочной станции в одной из районов города.



Об этом пишет



Все пострадавшие – мужчины. Один из них был ранен, когда заправлял свой автомобиль. Еще двоих стражи порядка обнаружили рядом с АЗС. У всех огнестрельные ранения, об их состоянии не сообщается.



Полиция разыскивает предполагаемых преступников, которые скрылись на двух автомобилях. Причиной стрельбы мог стать конфликт.



Напомним, в американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения.



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А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Канаде три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, в результате конфликта на заправочной станции в одной из районов города.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua Все пострадавшие – мужчины. Один из них был ранен, когда заправлял свой автомобиль. Еще двоих стражи порядка обнаружили рядом с АЗС. У всех огнестрельные ранения, об их состоянии не сообщается.Полиция разыскивает предполагаемых преступников, которые скрылись на двух автомобилях. Причиной стрельбы мог стать конфликт.Напомним, в американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения.А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший.



