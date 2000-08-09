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Раздел: Мир  
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Появились новые данные по количеству пострадавших в Испании

Появились новые данные по количеству пострадавших в Испании В результате обрушения платформы пострадало уже более 370 человек.

Число пострадавших из-за обвала части деревянной платформы во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño в испанском городе Виго увеличилось до 377 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Отмечается, что во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя. По данным полиции, в результате инцидента никто не погиб.

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Свидетели сообщили, что падение платформы вызвало панику. Люди, в основном подростки, пытались подняться на безопасное место, но некоторые из них упали в море.
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 Теги: Испания, пострадавшие

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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