Раздел: Мир
Появились новые данные по количеству пострадавших в Испании
В результате обрушения платформы пострадало уже более 370 человек.
Число пострадавших из-за обвала части деревянной платформы во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño в испанском городе Виго увеличилось до 377 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Отмечается, что во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя. По данным полиции, в результате инцидента никто не погиб.
Читайте также: Количество пострадавших от падения платформы в Испании перевалило за 300 человек
Свидетели сообщили, что падение платформы вызвало панику. Люди, в основном подростки, пытались подняться на безопасное место, но некоторые из них упали в море.
Число пострадавших из-за обвала части деревянной платформы во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño в испанском городе Виго увеличилось до 377 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Отмечается, что во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя. По данным полиции, в результате инцидента никто не погиб.
Читайте также: Количество пострадавших от падения платформы в Испании перевалило за 300 человек
Свидетели сообщили, что падение платформы вызвало панику. Люди, в основном подростки, пытались подняться на безопасное место, но некоторые из них упали в море.
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