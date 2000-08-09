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Раздел: Мир  
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Массовые убийства в Эфиопии: подтверждено более 40 жертв

Массовые убийства в Эфиопии: подтверждено более 40 жертв Причины нападения военизированных формирований неизвестны.

За выходные по меньшей мере 40 человек погибли в восточной части Эфиопии в результате нападения военизированных формирований из Сомалийского региона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Мы до сих пор не знаем, почему эти силы совершили набег на районы в субботу и воскресенье. Но мы знаем, что все погибшие были гражданами Эфиопии", - заявил представитель обладминистрации.

Очевидцы сказали, что во время нападения человека до смерти избила толпа за то, что распространились слухи якобы у него была бомба.

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"Полиция не предприняла никаких действий, пока все это происходило. Это пример беззакония, который укореняется в стране", - сказали местные жители.
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 Теги: Эфиопия, массовое убийство

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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