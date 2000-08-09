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Раздел: Мир  
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В Польше провели массовую эвакуацию из-за найденных бомб

В Польше провели массовую эвакуацию из-за найденных бомб Саперы нашли три бомбы времен войны.

Более 2000 человек были эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов оказались не авиабомбами.

"Это были бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная ​​покрышка с металлоломом", - сказал он.

Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно в 2 километра. Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.

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Местным жителям и туристам разрешили вернуться в свои дома.
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 Теги: Польша, эвакуация

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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