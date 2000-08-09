Раздел: Мир
Американский чиновник назвал условия для снятия части санкций с РФ
Названы требования, при выполнении которых будут сняты санкции за отравление Скрипалей.
Старший сотрудник Государственного департамента Соединенных Штатов назвал требования, при выполнении которых с России могут снять санкции в деле Скрипалей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Представитель госдепа США отметил, что согласно закону «О санкциях химического и биологического оружия» c России могут снять санкции через 12 месяцев и не вводить новый ряд санкций, если она выполнит ряд условий.
Первым условием представитель госдепа назвал то, что Россия больше не будет использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан или использовать его, нарушая международное право.
Второе - Россия с момента истечения 12 месяцев обеспечит надежные гарантии того, что она не будет больше участвовать в «такой деятельности».
Третье - Россия позволит представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы удостовериться, что Россия не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.
«Если эти критерии будут соблюдены, они (представители власти России - ред.) не должны волноваться о новом раунде санкций», - сказал представитель Госдепа.
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В Госдепартаменте напомнили, что запланированная дата вступления в силу санкций – 22 августа, после прохождения соответствующей процедуры нотификации Конгресса.
Старший сотрудник Государственного департамента Соединенных Штатов назвал требования, при выполнении которых с России могут снять санкции в деле Скрипалей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Представитель госдепа США отметил, что согласно закону «О санкциях химического и биологического оружия» c России могут снять санкции через 12 месяцев и не вводить новый ряд санкций, если она выполнит ряд условий.
Первым условием представитель госдепа назвал то, что Россия больше не будет использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан или использовать его, нарушая международное право.
Второе - Россия с момента истечения 12 месяцев обеспечит надежные гарантии того, что она не будет больше участвовать в «такой деятельности».
Третье - Россия позволит представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы удостовериться, что Россия не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.
«Если эти критерии будут соблюдены, они (представители власти России - ред.) не должны волноваться о новом раунде санкций», - сказал представитель Госдепа.
Читайте также: В Польше провели массовую эвакуацию из-за найденных бомб
В Госдепартаменте напомнили, что запланированная дата вступления в силу санкций – 22 августа, после прохождения соответствующей процедуры нотификации Конгресса.
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