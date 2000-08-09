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Раздел: Мир  
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В Британии перевернулся автобус, 41 человек ранен

В Британии перевернулся автобус, 41 человек раненАвария произошла вблизи транспортной развязки.

В графстве Кент на юго-востоке Англии перевернулся пассажирский автобус, 41 человек получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает BBC, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.

Авария произошла вблизи транспортной развязки.

Отмечается, что в результате инцидента незначительные ранения получили семь детей.

Трех человек доставили в больницу с серьезными травмами.

Из-за аварии полностью перекрыта трасса M25, что привело к появлению больших заторов.

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Причины инцидента неизвестны.
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 Теги: Великобритания, Англия, автобус, ДТП, пострадавшие

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Сегодня, 09:10 » Автор: Алена Шимко
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