В Британии перевернулся автобус, 41 человек ранен

Похожие новости по теме

В результате аварии 19 человек, в том числе 17 детей получили незначительные травмы.

Один человек умер, 18 серьезно пострадали и были доставлены в больницу после того, как автобус фанатов Глазго Рейнджерс разбился по дороге на матч.