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Африканцы атаковали журналистов, приняв их за ритуальных убийц
Местные жители напали на журналистов, которые под прикрытием расследовали череду загадочных убийств детей.
Жители африканской деревни на севере Малави напали на команду документального проекта ВВС Africa Eye, когда журналисты расследовали серию загадочных убийств детей в регионе. Об этом сообщает Би-би-си Африка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Согласно сообщению, местные жители приняли журналистов за ритуальных убийц во время их встречи с предполагаемыми злоумышленниками.
В понедельник, 13 августа, телеканал опубликовал видеозапись, которую подготовили авторы проекта. На видео слышно, как на журналистов съемочной группы Анаса Аремейо, Генри Мханго и Дариуса Базаргана нападают местные, а те убегают с криками "Они собираются убить нас".
Отмечается, что в итоге одному из корреспондентов ножом порезали костюм, однако никто серьезно не пострадал.
Также сказано, что жители Малави в убийствах детей винят последователей черной магии "мути", которые расчленяют своих жертв и продают части их тел состоятельным клиентам как амулеты.
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В ходе расследования журналисты Би-би-си Африка под прикрытием встретились с одним из знахарей "мути" и его сообщником, чтобы договориться о "сделке". В это время ворвались жители деревни и стали угрожать мачете, ножами, дубинками и камнями журналистам, которых приняли за убийц. Стычки избежать не удалось, не смотря на то, что работники СМИ показали пресс-карты и просили вызвать полицию.
Жители африканской деревни на севере Малави напали на команду документального проекта ВВС Africa Eye, когда журналисты расследовали серию загадочных убийств детей в регионе. Об этом сообщает Би-би-си Африка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Согласно сообщению, местные жители приняли журналистов за ритуальных убийц во время их встречи с предполагаемыми злоумышленниками.
В понедельник, 13 августа, телеканал опубликовал видеозапись, которую подготовили авторы проекта. На видео слышно, как на журналистов съемочной группы Анаса Аремейо, Генри Мханго и Дариуса Базаргана нападают местные, а те убегают с криками "Они собираются убить нас".
Отмечается, что в итоге одному из корреспондентов ножом порезали костюм, однако никто серьезно не пострадал.
Также сказано, что жители Малави в убийствах детей винят последователей черной магии "мути", которые расчленяют своих жертв и продают части их тел состоятельным клиентам как амулеты.
Читайте также: В Киева неизвестные атаковали журналистов
В ходе расследования журналисты Би-би-си Африка под прикрытием встретились с одним из знахарей "мути" и его сообщником, чтобы договориться о "сделке". В это время ворвались жители деревни и стали угрожать мачете, ножами, дубинками и камнями журналистам, которых приняли за убийц. Стычки избежать не удалось, не смотря на то, что работники СМИ показали пресс-карты и просили вызвать полицию.
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