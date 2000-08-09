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США запретили России полеты над страной в рамках "открытого неба"

США запретили России полеты над страной в рамках "открытого неба"

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