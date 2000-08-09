Раздел: Мир
США запретили России полеты над страной в рамках "открытого неба"
Американская сторона приняла решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу.
В соответствии с положениями оборонного бюджета США на 2019 год, подписанного президентом Дональдом Трампом, американская сторона приняла решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", – отмечается в пункте 1242 документа, подписанного главой США.
Также в нем указано, что под сертификатом подразумевается снятие с российской стороны ограничений после оценки выполнения ею пунктов договора.
Ответственность за оценку была возложена на госсекретаря США.
Напомним: договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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В декабре прошлого года стало известно о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.
В соответствии с положениями оборонного бюджета США на 2019 год, подписанного президентом Дональдом Трампом, американская сторона приняла решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", – отмечается в пункте 1242 документа, подписанного главой США.
Также в нем указано, что под сертификатом подразумевается снятие с российской стороны ограничений после оценки выполнения ею пунктов договора.
Ответственность за оценку была возложена на госсекретаря США.
Напомним: договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
Читайте также: Украина и Польша ввели режим открытого неба
В декабре прошлого года стало известно о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.
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