Раздел: Мир
Американские СМИ вновь "ополчились" против Трампа
Кампания The Globe началась после того, как президент выступил с критикой прессы, которую он часто называет "врагом народа".
В четверг более 100 периодических изданий из разных регионов США, по инициативе The Boston Globe, планируют опубликовать редакторские статьи, целью которых является противостояние постоянной критике президента США Дональда Трампа, направленной против работы СМИ.
Об этом сообщает СNN, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Мы предлагаем выйти с публикациями редакционных статей, которые бы освещали опасность нападений со стороны администрации на прессу и просим издания выйти с такими же статьями в один и тот же день 16 августа", - говорится в призыве The Globe.
“Более 100 изданий уже согласились принять участие в акции”, - сообщила Марджори Притчард, заместитель редактора The Globe. “Доклад был мощным, мы привлекли несколько крупных газет, но большинство – из небольших рынков, которые с энтузиазмом будут противостоять нападениям Трампа на журналистов", - добавила она.
Усилия помогали координировать влиятельные организации, объединяющие журналистов, такие как Американское сообщество редакторов новостей и Ассоциация газет и прессы Новой Англии. Каждая из этих газет выйдет с собственной редакторской статьей, а не опубликует совместное заявление.
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"Ненастоящие новости ненавидят, когда я называю их врагами народа, только за то, что знают, что это – правда", - написал Трамп в Twitter на прошлой неделе.
В четверг более 100 периодических изданий из разных регионов США, по инициативе The Boston Globe, планируют опубликовать редакторские статьи, целью которых является противостояние постоянной критике президента США Дональда Трампа, направленной против работы СМИ.
Об этом сообщает СNN, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Мы предлагаем выйти с публикациями редакционных статей, которые бы освещали опасность нападений со стороны администрации на прессу и просим издания выйти с такими же статьями в один и тот же день 16 августа", - говорится в призыве The Globe.
“Более 100 изданий уже согласились принять участие в акции”, - сообщила Марджори Притчард, заместитель редактора The Globe. “Доклад был мощным, мы привлекли несколько крупных газет, но большинство – из небольших рынков, которые с энтузиазмом будут противостоять нападениям Трампа на журналистов", - добавила она.
Усилия помогали координировать влиятельные организации, объединяющие журналистов, такие как Американское сообщество редакторов новостей и Ассоциация газет и прессы Новой Англии. Каждая из этих газет выйдет с собственной редакторской статьей, а не опубликует совместное заявление.
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"Ненастоящие новости ненавидят, когда я называю их врагами народа, только за то, что знают, что это – правда", - написал Трамп в Twitter на прошлой неделе.
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