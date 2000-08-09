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Президент США подал в суд на бывшую помощницу

Президент США подал в суд на бывшую помощницу

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Трамп назвал террористов, атаковавших парламент Британии, "сумасшедшими животными" Президент США Дональд Трамп, комментируя наезд автомобиля на пешеходов у здания парламента Великобритании, назвал террористов "животными".

Бывшая советник Трампа тайно вела записи разговоров в Белом доме Она проводила записи даже в ситуационной комнате, куда запрещено заносить телефоны и другие записывающие устройства.