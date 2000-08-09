Раздел: Мир
Президент США подал в суд на бывшую помощницу
Женщину недавно уволили из администрации Трампа.
В арбитражный суд Нью-Йорка поступил иск от избирательного штаба Дональда Трампа в отношении бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
44-летнюю женщину обвиняют в нарушении договора о неразглашении конфиденциальной информации, подписанного ею в 2016 году при назначении на одну из должностей в предвыборном штабе Трампа.
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Маниголт-Ньюман недавно была уволена из Белого дома. В своей книге Unhingend она нелицеприятно отзывается о Трампе, обвиняя в расизме и женоненавистничестве.
В арбитражный суд Нью-Йорка поступил иск от избирательного штаба Дональда Трампа в отношении бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
44-летнюю женщину обвиняют в нарушении договора о неразглашении конфиденциальной информации, подписанного ею в 2016 году при назначении на одну из должностей в предвыборном штабе Трампа.
Читайте также: Трамп назвал террористов, атаковавших парламент Британии, "сумасшедшими животными"
Маниголт-Ньюман недавно была уволена из Белого дома. В своей книге Unhingend она нелицеприятно отзывается о Трампе, обвиняя в расизме и женоненавистничестве.
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