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Раздел: Мир  
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Президент США подал в суд на бывшую помощницу

Президент США подал в суд на бывшую помощницу Женщину недавно уволили из администрации Трампа.

В арбитражный суд Нью-Йорка поступил иск от избирательного штаба Дональда Трампа в отношении бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

44-летнюю женщину обвиняют в нарушении договора о неразглашении конфиденциальной информации, подписанного ею в 2016 году при назначении на одну из должностей в предвыборном штабе Трампа.

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Маниголт-Ньюман недавно была уволена из Белого дома. В своей книге Unhingend она нелицеприятно отзывается о Трампе, обвиняя в расизме и женоненавистничестве.
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 Теги: Дональд Трамп, помощница

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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