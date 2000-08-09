Раздел: Мир
Авария в Эквадоре: погибли десятки людей
Жертвами перевернувшегося автобуса стали 24 человека, еще 19 человек ранены.
В результате ДТП с автобусом в Эквадоре по меньшей мере 24 человека погибли и 19 получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Автобус, зарегистрированный в Колумбии, направлялся в Кито. Затем врезался в маленькое транспортное средство в районе, известном как "смертельный поворот" и уничтожил несколько домов вдоль автомагистрали", - говорится в сообщении.
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Среди погибших трое несовершеннолетних. Большинство пассажиров были колумбийцами.
Авария произошла из-за того, что водитель потерял контроль. Он среди раненых.
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Согласно организации безопасности дорожного движения Road Justice, в среднем 13 человек каждый день умирают на дорогах Эквадора. Примерно 95% аварий происходят из-за человеческой ошибки.
В результате ДТП с автобусом в Эквадоре по меньшей мере 24 человека погибли и 19 получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Автобус, зарегистрированный в Колумбии, направлялся в Кито. Затем врезался в маленькое транспортное средство в районе, известном как "смертельный поворот" и уничтожил несколько домов вдоль автомагистрали", - говорится в сообщении.
Новости по теме: В Англии перевернулся автобус: 40 человек ранены, женщина родила прямо на месте ДТП
Среди погибших трое несовершеннолетних. Большинство пассажиров были колумбийцами.
Авария произошла из-за того, что водитель потерял контроль. Он среди раненых.
Читайте также: Президент США подал в суд на бывшую помощницу
Согласно организации безопасности дорожного движения Road Justice, в среднем 13 человек каждый день умирают на дорогах Эквадора. Примерно 95% аварий происходят из-за человеческой ошибки.
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