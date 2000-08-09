Авария в Эквадоре: погибли десятки людей

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Автобус врезался в дерево и перевернулся.

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Автобус c пассажирами после столкновения слетел в 10-метровый овраг.

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