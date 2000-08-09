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Раздел: Мир  
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Италии

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Италии Глубина залегания очага землетрясения составила около 10 километров.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на среду, 15 августа, в центральной части Италии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Эпицентр землетрясения находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье. Его очаг залегал на глубине порядка 10 км.

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Информации о жертвах и разрушениях нет.
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 Теги: Италия, землетрясение

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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