Раздел: Мир
Названо примерное количество оставшихся членов ИГИЛ
Оценку произвела Организация Объединенных Наций.
В понедельник, 13 августа, ООН опубликовала отчет, в котором приводилась численность боевиков «Исламского государства» в восточных и азиатских странах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
В Сирии и Ираке находится от 20 до 30 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство». Это данные отчета, опубликованного ООН.
В нем отмечается, что глобальная сеть «Исламское государство» и ее сторонники представляет собой растущую угрозу, как и «Аль-Каида».
Кроме упомянтых выше стран, 4 тыс. террористов «Исламского государства» проживают в Ливии, хотя большинство ключевых членов этой организации уже перебралось в Афганистан. В настоящее время, по данным ООН, в Афганистане находится от 3500 до 4500 боевиков Исламского государства. В Йемене - лишь несколько сотен террористов этой организации, в то время как членов «Аль-Каиды» - до 7 тысяч.
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Эксперты ООН утверждают, что боевики «Исламского государства» по-прежнему дисциплинированы, а лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади продолжает «оставаться у власти».
В понедельник, 13 августа, ООН опубликовала отчет, в котором приводилась численность боевиков «Исламского государства» в восточных и азиатских странах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
В Сирии и Ираке находится от 20 до 30 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство». Это данные отчета, опубликованного ООН.
В нем отмечается, что глобальная сеть «Исламское государство» и ее сторонники представляет собой растущую угрозу, как и «Аль-Каида».
Кроме упомянтых выше стран, 4 тыс. террористов «Исламского государства» проживают в Ливии, хотя большинство ключевых членов этой организации уже перебралось в Афганистан. В настоящее время, по данным ООН, в Афганистане находится от 3500 до 4500 боевиков Исламского государства. В Йемене - лишь несколько сотен террористов этой организации, в то время как членов «Аль-Каиды» - до 7 тысяч.
Читайте также: Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Италии
Эксперты ООН утверждают, что боевики «Исламского государства» по-прежнему дисциплинированы, а лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади продолжает «оставаться у власти».
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