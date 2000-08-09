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Раздел: Мир  
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Названо примерное количество оставшихся членов ИГИЛ

Названо примерное количество оставшихся членов ИГИЛ Оценку произвела Организация Объединенных Наций.

В понедельник, 13 августа, ООН опубликовала отчет, в котором приводилась численность боевиков «Исламского государства» в восточных и азиатских странах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

В Сирии и Ираке находится от 20 до 30 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство». Это данные отчета, опубликованного ООН.

В нем отмечается, что глобальная сеть «Исламское государство» и ее сторонники представляет собой растущую угрозу, как и «Аль-Каида».

Кроме упомянтых выше стран, 4 тыс. террористов «Исламского государства» проживают в Ливии, хотя большинство ключевых членов этой организации уже перебралось в Афганистан. В настоящее время, по данным ООН, в Афганистане находится от 3500 до 4500 боевиков Исламского государства. В Йемене - лишь несколько сотен террористов этой организации, в то время как членов «Аль-Каиды» - до 7 тысяч.

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Эксперты ООН утверждают, что боевики «Исламского государства» по-прежнему дисциплинированы, а лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади продолжает «оставаться у власти».
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 Теги: ИГИЛ, количество

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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