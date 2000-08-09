» » В Японии ожидается сильнейшая вулканическая активность
Раздел: Мир  
0

В Японии ожидается сильнейшая вулканическая активность

В Японии ожидается сильнейшая вулканическая активность В стране создали кризисный штаб в связи с возможным извержением.

Главное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу, который находится на юго-западе страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Уровень опасности в этом районе был повышен до четвертого, означающего подготовку к эвакуации.

"С 0:00 до 10:00 часов (с 18:00 до 04:00 мск) 15 августа было зафиксировано 26 вулканических землетрясений достаточной магнитудой 1,9. Эпицентр толчков сейчас находится почти там же, где он находился при извержении в мае 2015 года. Вулканическая активность может еще более усилиться", – говорится в сообщении управления.

Читайте также: Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Италии

Создан кризисный штаб в связи с опасностью извержения вулкана.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Япония, вулкан

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     42
     0

Похожие новости по теме

Опасное извержение: В Японии проснулся вулкан Сакурадзима Опасное извержение: В Японии проснулся вулкан Сакурадзима

Вулкан Сакурадзима на южном японском острове Кюсю выбросил столб пепла и дыма высотой 4,7 километра, сообщило местное метеорологическое управление.

В Японии зафиксировали землетрясение В Японии зафиксировали землетрясение

В недрах Земли прямо под столицей Японии отмечены мощные подземные толчки

В Японии проснулся вулкан В Японии проснулся вулкан "Асо"

Ночью на японском острове "проснулся" вулкан Асо и начал выбрасывать столбы пепла.

В Мексике эвакуируют местных жителей из-за извержения вулкана В Мексике эвакуируют местных жителей из-за извержения вулкана

В связи с извержением вулкана Колима в Мексике объявлена эвакуация местных жителей

​В Японии опять началось извержение вулкана ​В Японии опять началось извержение вулкана

Опасность извержения вулкана в Японии достигла пяти баллов по шкале.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх