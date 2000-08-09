Раздел: Мир
Индия заявила о запуске собственной миссии в космос
Ранее собственные пилотируемые миссии в космос направляли СССР (Россия), США, а также КНР.
Индия к 2022 году отправит в космос свою первую собственную пилотируемую миссию. Об этом заявил президент страны Нарендра Моди, передает телеканал NDTV, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
«Дели всегда развивал космические исследования, но мы решили, что к 2022 году, когда независимости страны исполнится 75 лет, сын или дочь Индии отправятся в космос с индийским флагом в руках», – подчеркнул глава государства.
Отметим, что ранее собственные пилотируемые миссии в космос направляли СССР (Россия), США, а также КНР. Согласно материалам СМИ, по расходам на космические исследования в прошлом году Индия занимала пятое место в мире после США, Китая, России и Японии. Ее бюджет на эту сферу составлял 1,2 млрд долларов (у США – в 40 раз больше).
Читайте также: Индия собирается покорить Луну: инженеры наметили запуск миссии
10 лет назад Индия отправила свой первый спутник на Луну.
Индия к 2022 году отправит в космос свою первую собственную пилотируемую миссию. Об этом заявил президент страны Нарендра Моди, передает телеканал NDTV, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
«Дели всегда развивал космические исследования, но мы решили, что к 2022 году, когда независимости страны исполнится 75 лет, сын или дочь Индии отправятся в космос с индийским флагом в руках», – подчеркнул глава государства.
Отметим, что ранее собственные пилотируемые миссии в космос направляли СССР (Россия), США, а также КНР. Согласно материалам СМИ, по расходам на космические исследования в прошлом году Индия занимала пятое место в мире после США, Китая, России и Японии. Ее бюджет на эту сферу составлял 1,2 млрд долларов (у США – в 40 раз больше).
Читайте также: Индия собирается покорить Луну: инженеры наметили запуск миссии
10 лет назад Индия отправила свой первый спутник на Луну.
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