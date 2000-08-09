» » Путин подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном
Раздел: Мир  
0

Путин подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Путин подтвердил готовность встретиться с Ким Чен ЫномПрезидент РФ Владимир Путин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в телеграмме, которую российский президент направил по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время", – приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Читайте также: Трамп сообщил, когда надеется встретиться с Ким Чен Ыном

Путин также выразил уверенность, что Россия и КНДР "смогут непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, Ким Чен Ын, встреча

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:16 » Автор: Алена Шимко
     15
     0

Похожие новости по теме

Трамп назвал дату и место встречи с лидером КНДР Трамп назвал дату и место встречи с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп сообщил, когда надеется встретиться с Ким Чен Ыном Трамп сообщил, когда надеется встретиться с Ким Чен Ыном

Встреча может состоятся 12 июня.

Трамп выразил готовность встретиться с Путиным Трамп выразил готовность встретиться с Путиным

"Ничего не завершено" в деле планирования встречи лидеров двух стран.

Трамп рассказал, когда планирует встретиться с Ким Чен Ыном Трамп рассказал, когда планирует встретиться с Ким Чен Ыном

Cтало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Трамп выразил готовность встретиться с Путиным Трамп выразил готовность встретиться с Путиным

Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным накануне дня инаугурации, если его изберут президентом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх