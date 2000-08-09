Раздел: Мир
Путин подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в телеграмме, которую российский президент направил по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время", – приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Путин также выразил уверенность, что Россия и КНДР "смогут непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество".
Президент России Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в телеграмме, которую российский президент направил по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время", – приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Читайте также: Трамп сообщил, когда надеется встретиться с Ким Чен Ыном
Путин также выразил уверенность, что Россия и КНДР "смогут непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество".
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