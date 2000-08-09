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14-летний американец выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора штата
На выборах он сразится с четырьмя кандидатами.
В американском штате Вермонт 14-летний Этан Зоннеборн выдвинулся на пост губернатора. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Многие политики думают не об избирателях, а о корпорациях и лоббистах. Я считаю, что молодое поколение способно лучше управлять штатом. Люди должны быть уверенны, что о них заботятся", - заявил Зоннеборн.
Подросток заявил, что бросит обучение в школе, если победит на выборах. В случае проигрыша завершит политическую карьеру, сказал он.
Слоган его предвыборной кампании: "Потому что завтра важно".
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Вермонт и Канзас - единственные штаты в США, где нет возрастных ограничений для должности губернатора. В Канзасе самому младшему кандидату 16 лет.
В американском штате Вермонт 14-летний Этан Зоннеборн выдвинулся на пост губернатора. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Многие политики думают не об избирателях, а о корпорациях и лоббистах. Я считаю, что молодое поколение способно лучше управлять штатом. Люди должны быть уверенны, что о них заботятся", - заявил Зоннеборн.
Подросток заявил, что бросит обучение в школе, если победит на выборах. В случае проигрыша завершит политическую карьеру, сказал он.
Слоган его предвыборной кампании: "Потому что завтра важно".
Читайте также: Звезда «Секса в большом городе» решила податься в политику
Вермонт и Канзас - единственные штаты в США, где нет возрастных ограничений для должности губернатора. В Канзасе самому младшему кандидату 16 лет.
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